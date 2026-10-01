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Americká armáda propustí 20 procent generálů, vrátí se ke spolupráci s Muskem

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  13:23
Armáda USA propustí 20 procent generálů a admirálů, prohlásil ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth. Rovněž oznámil plány na novou základnu a velitelství pro autonomní válčení. Miliardář Elon Musk se vrací ke spolupráci s americkou vládou, povede studii Pentagonu o budoucnosti války, sdělil také.

Hegseth na základně námořní pěchoty v Quantiku ve Virginii uvedl, že nařídil všem složkám ozbrojených sil, aby zdvojnásobily desetiprocentní zredukování počtu vedoucích pozic v armádě, které nařídil loni na jaře. Celkové snížení postů o 20 procent má být dokončeno do 1. ledna 2027.

Americká armáda, včetně pozemní pěchoty, námořnictva, námořní pěchoty, letectva a vesmírných sil, nyní čítá přes 800 generálů a admirálů v aktivní službě, vyplývá z nejnovějšího přehledu ministerstva obrany.

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Od začátku Hegsethova působení ve funkci ministra obrany loni v lednu bylo propuštěno nebo dalo výpověď nejméně 30 generálů, admirálů a civilních představitelů obrany. Odvolán byl předseda sboru náčelníků štábů Charles Brown a další vysoce postavení důstojníci.

Když Hegseth k vojenským lídrům promluvil v Quantiku loni v září, kritizoval ty s nadváhou s tím, že „tlustí generálové a admirálové“ nepůsobí dobře, a Pentagon označil za příliš woke. Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.

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„Už nejsme woke ministerstvo ani slabé ministerstvo,“ prohlásil ve středu Hegseth. Ti, kteří loni nesouhlasili s jeho vizí, přišli o své posty, dodal. Ministr obrany zmínil skupiny lidí, které nechce v armádě, včetně transgender lidí, lidí s nadváhou a mužů s vousy.

Úřad pro náboženské záležitosti

Hegseth rovněž oznámil zřízení velitelství pro autonomní válčení, jehož cílem je usnadnit nákup robotů a dronů pro válečné účely, „vylepšených“ umělou inteligencí.

Informoval také o novém úřadu pro náboženské záležitosti, programu pro kadety ve spolupráci s americkými univerzitami a nové vojenské základně. Hegseth nesdělil, kde by se základna měla nacházet, ale vyzval americké státy, aby představily své nejlepší nabídky.

Šéf společností Tesla a SpaceX Musk bude jedním z lídrů Projektu Meridian, „úsilí vedeného nejlepšími mozky v Americe studovat budoucnost válčení“, řekl Hegseth. Na projektu s miliardářem budou spolupracovat Palmer Luckey, 34letý spoluzakladatel společnosti obranných technologií Anduril Industries, a Newt Gingrich, bývalý republikánský předseda Sněmovny reprezentantů, kterému je 83 let.

Musk loni vedl skupinu pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil americký prezident Donald Trump s cílem zavést rozsáhlé škrty ve federální vládě. Miliardář po veřejné roztržce s prezidentem skupinu opustil loni v květnu.

Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických ozbrojených sil na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických ozbrojených sil na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2026)
Příslušníci amerických ozbrojených sil poslouchají projev ministra obrany Peta Hegsetha na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických ozbrojených sil na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2026)
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