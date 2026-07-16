„Všichni příslušníci aktivní služby i záložních složek ve věku třiceti let a starší podstoupí v rámci pravidelného zdravotního vyšetření povinné screeningové vyšetření na nedostatek testosteronu,“ uvedl hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Dodal, že příslušníci ozbrojených sil mladší třiceti let budou moci o toto vyšetření požádat dobrovolně.
„Našim vojákům dlužíme tu absolutně nejlepší lékařskou péči na světě a tento program tuto povinnost plní,“ sdělil Hegseth. „Péče o vaše zdraví znamená zajistit, abyste zůstali silní, odolní a schopní, a to nejen pro vaše příští nasazení, ale po celý zbytek života, abyste se mohli naplno rozvíjet i dlouho poté, co odložíte uniformu,“ dodal.
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Užívání testosteronu z jiných než zdravotních důvodů, jako je například umělé zvyšování svalové hmoty, a to bez lékařského předpisu, je v armádě přísně zakázáno, poznamenala BBC. Hegseth ve svém videu zveřejněném na sociálních sítích řekl, že nový program nemá za cíl umělé zvyšování objemu svalové hmoty.
Hegsethovo oznámení přichází poté, co americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a další představitelé vlády oznámili záměr odstranit překážky bránící zdravotníkům v předepisování testosteronu mužům.
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Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v červnu požádal o odstranění zmínek o bezpečnosti a účinnosti z označení přípravků pro testosteronovou substituční terapii a navrhl zmírnit omezení týkající se předepisování testosteronových přípravků.