„K dnešnímu dni americké síly odklonily tři obchodní lodě, které se pokoušely prolomit blokádu, vyřadily z provozu jednu loď, jež neuposlechla, a na jednu loď vstoupily, aby zajistily plné dodržování probíhající námořní blokády USA proti Íránu,“ uvedla armáda.
Příspěvek na síti X doplnila sérií fotografií i videozáznamem z operace na palubě tankeru M/T Wen Yao. Akci provedli mariňáci z 11. expediční jednotky námořní pěchoty (MEU).
„Jedenáctá MEU je nasazena na palubě obojživelné bojové skupiny (ARG) USS Boxer, sestávající z lodí USS Boxer (LHD-4), USS Portland (LPD-27) a USS Comstock (LSD-45), jež nadále podporuje operace v oblasti námořní bezpečnosti a prosazování blokády v tomto regionu,“ dodalo CENTCOM.
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Ve středu armáda oznámila, že střelbou raket do komína vyřadila z provozu prázdný ropný tanker, který se v Perském zálivu pokoušel plout k íránskému přístavu. V souvislosti s válkou proti Íránu, na niž Teherán reagoval mimo jiné uzavřením klíčové námořní tepny v Hormuzském průlivu, americký prezident Donald Trump už dříve nařídil úplnou blokádu íránských přístavů.
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Od 13. dubna do 18. června americká armáda podle vlastních údajů vyřadila z provozu devět plavidel, které na její výzvy nereagovaly, a více než 140 dalších přesměrovala na jinou trasu.