Kdo to řekl médiím? Pentagon kvůli úniku informací testoval na detektorech lži

Detektory lži neminuly ani některé vysoce postavené představitele armády. „Nikdy jsem neviděl, že by se detektory lži používaly v takovém rozsahu nebo na tak vysoké úrovni. Je to bezprecedentní,“ prohlásil pro The New York Times bývalý vrchní vojenský prokurátor amerického námořnictva Donald J. Guter.
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Trump popřel nedostatek munice. Hrozí dlouhým vězením těm, kdo tvrdí opak
Vyšetřovatelé se podle listu ptali, zda dotyční sdělovali utajované informace tisku a zda poskytovali informace o zmenšujících se zásobách americké munice.
Média totiž přinesla zprávy o rychlé spotřebě moderní munice s omezeným počtem kusů ve válce s Íránem včetně raket dlouhého doletu a protiletadlových střel Patriot. Znepokojivé informace vypluly na povrch jen několik týdnů po zahájení konfliktu, podotýká CBS.
Americký prezident Donald Trump zprávy o nedostatku popřel a označil je za zrádné. Anonymnímu zdroji pak pohrozil dlouhým vězením. Podle zdrojů CBS ho únik informací rozzuřil.
Zároveň podle jejích informací testy nikoho neodhalily. Pentagon bližší podrobnosti nesdělil. „Náš úřad interní informace nekomentuje, ale všechny úniky informací bereme velmi vážně a celou událost vyšetřujeme,“ sdělil mluvčí Sean Parnell.
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Paranoia Bílého domu: zavedl detektory lži kvůli úniku informací i za inzerát na řidiče
Podle The New York Times Pentagon halí atmosféra paranoie a nedůvěry. Ministr obrany se obklopuje loajální skupinou, do níž nové tváře nepouští. Od zahájení své funkce vyřadil z postu nebo zablokoval povýšení nejméně 80 generálů, admirálů a dalších úředníků.
Hegseth se zároveň k detektorům neobrátil poprvé, například minulý rok ho rozlítil únik informací o plánované tajné schůzce o Číně, kterou Pentagon připravoval pro Elona Muska.
Podobně reagoval, když se veřejnost doslechla o jednání v březnu 2025. Tehdy křičel na admirála Christophera Gradyho a nutil ho podat důkaz o tom, že únik informací nezavinil. „Připojím tě k tomu zatracenému detektoru!“ rozčílil se Hegseth podle deníku The Wall Street Journal.