Premiéra od vietnamské války. USA mají nový granát, který zabíjí šokovými vlnami

Jedná se o první nový granát zavedený pro americké síly od roku 1968, kdy do bojů ve válce ve Vietnamu vstoupil granát MK3A2. Tato zbraň byla stažena v 70. letech, protože obsahuje azbest, jehož drobná vlákna se mohou usazovat v plicích a způsobovat smrtelné nemoci včetně rakoviny.
Vojáci od té doby používali především granát M67, který při výbuchu rozmetá střepiny do všech směrů. Pokud se však střepiny odrazí od předmětů z kovu či betonu nebo proniknou tenkými stěnami, hrozí zabití či zranění civilistů nebo vlastních vojáků.
Při využití šokových vln zabije či zneškodní cíl útoku síla výbuchu a vnější plastový plášť granátu se odpaří.
Jednotky mohou podle armády nový granát hodit do uzavřeného prostoru, přičemž se jejich cíle nemohou jednoduše ukrýt za vnitřními stěnami, nábytkem či spotřebiči, kterými střepiny nemusejí projít.
„Granát využívající výbuchový přetlak dokáže zneškodnit nepřátelské bojovníky v místnosti, aniž by se měli kde ukrýt, a zároveň zajišťuje bezpečí vlastních jednotek,“ stojí v armádním tiskovém prohlášení.
Když vysokotlaká vlna narazí na člověka, prudce stlačuje a poté uvolňuje tkáně. Při menších explozích hrozí prasknutí či vážné poškození ušních bubínků, plic, očí a trávicího traktu, uvádí informační přehled armády. Větší exploze mohou poškodit mozek nebo utrhnout končetiny.
Granát M111 využívá výbušninu RDX, kterou americká armáda používá už řadu desetiletí. Armáda podle svého prohlášení novou zbraň vyvinula po zkušenostech v předešlých válkách na Blízkém východě, například v Iráku.