Americký boj o potraty. V Arkansasu je zakázali i po incestu a znásilnění

Guvernér amerického státu Arkansas Asa Hutchinson v úterý podepsal zákon, který zakazuje veškeré potraty kromě případů, kdy je v ohrožení život matky. Pokud by začal platit, šlo by o nejpřísnější zákaz svého druhu v USA. Zřejmě ho zruší soudy, norma je ovšem součástí snahy republikánů o revizi rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Roeová vs. Wade. To ženám dává právo na potrat na federální úrovni.