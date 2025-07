USA spálí antikoncepci za 9,7 milionu dolarů. Balíčky měly dostat chudé země

Antikoncepce | foto: - / Media for medical / Profimedia, Profimedia.cz

Krok jde ruku v ruce s Trumpovým opatřením, které zakazuje americké vládě přispívat organizacím, které financují nebo poskytují prostředky umožňující potraty, nebo s nimi spolupracovat. Zásoby určené ke zničení obsahují antikoncepční implantáty a pilulky, stejně jako nitroděložní tělíska sloužící k prevenci nechtěného těhotenství.

Od té doby, co Trump po nástupu do Bílého domu náhle přerušil většinu dodávek pomoci do zahraničí prostřednictvím Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), antikoncepční prostředky ležely měsíce ve skladu v belgickém městě Geel.

Nyní poputují do zařízení ve Francii, které zpracovává zdravotnický odpad. Americká vláda za jejich spálení podle zdrojů zaplatí 160 tisíc dolarů (asi 3,4 milionu korun).

Američtí zákonodárci tento měsíc představili návrhy dvou zákonů s cílem zabránit zničení těchto zásob. Podle humanitárních organizací je však nepravděpodobné, že budou schváleny před tím, než bude antikoncepce spálena.

Belgické ministerstvo zahraničí uvedlo, že Brusel s americkými úřady neúspěšně jednal o možnostech, jak zabránit destrukci antikoncepčních prostředků, včetně jejich možného přemístění.

„Belgie přesto nadále aktivně hledá řešení s cílem předejít tomuto politováníhodnému výsledku,“ uvedlo ministerstvo v úterním prohlášení.

Organizace nabídla přebalení zásob

Nevládní organizace MSI Reproductive Choices, která ve 37 zemích poskytuje antikoncepční a potratové služby, nabídla, že zaplatí za přebalení zásob tak, aby neměly označení USAID, a za jejich odeslání do zemí v nouzi, uvedla představitelka organizace Sarah Shawová. Americká vláda však podle ní tuto nabídku odmítla.

Fond OSN pro otázky populace (UNFPA) americké vládě nabídl, že od ní zásoby antikoncepce odkoupí, sdělily agentuře Reuters nejmenované zdroje. Jednání však ztroskotala mimo jiné kvůli tomu, že americká vláda na výzvy neodpovídala.

Trumpova administrativa podle jednoho ze zdrojů Reuters jedná v souladu s vládní politikou nazvanou Mexico City, kterou Trump po lednovém nástupu do úřadu obnovil. Dané opatření, jak už bylo zmíněno, zakazuje americké vládě přispívat organizacím, které financují nebo poskytují prostředky umožňující potraty, nebo s nimi spolupracovat.

Zdroj Reuters sdělil, že neexistoval způsob, jak by americká vláda mohla zajistit, že UNFPA nebude sdílet antikoncepci s organizacemi, které nabízejí interrupce, čímž by došlo k porušení opatření.

Potraty jsou v USA sporným tématem, které hrálo zásadní roli i v loňských prezidentských volbách, v nichž zvítězil Trump. V roce 2022 nejvyšší soud zrušil přelomové rozhodnutí v kauze Roeová versus Wade z roku 1973, které stanovilo federální právo na potrat, a regulaci přerušení těhotenství vrátil do rukou amerických států.