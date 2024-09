Neskutečná Anna. Podvodnice Sorokinová jde tancovat do TV show i s vězeňským náramkem

Sorokinová, podle jejíhož příběhu vznikla i netflixová série Neskutečná Anna (Inventing Anna), okradla lidi o 275 000 dolarů (6,3 milionu korun) a v roce 2019 za to skončila ve vězení. Už o dva roky později byla propuštěna, americké imigrační úřady ji však krátce nato „sebraly“ znovu, protože překročila platnost svého víza. Ruska vyrůstala v Německu, kam měla být také deportována.

Místo toho nakonec skončila v domácím vězení v New Yorku a dostala elektronický náramek na kotník, který monitoruje každý její pohyb. To jí však nebránilo, aby se přihlásila do taneční soutěže. V nové, třiatřicáté řadě se připojí třeba k hvězdě seriálu Beverly Hills 90210 Tori Spellingové nebo basketbalistovi Dwightu Howardovi.

Mluvčí Sorokinové potvrdila, že se její klientka navzdory trestu může show zúčastnit, protože jí pravidla umožňují cesty po New Yorku. Od domova se prý může vzdálit až 112 kilometrů. Soutěž se ovšem natáčí v Los Angeles a mluvčí neupřesnila, jakým způsobem se tato překážka bude řešit.

Přestože soud Sorokinové zakázal používat sociální sítě, dnes třiatřicetiletá podvodnice si před časem založila podcast The Anna Delvey Show a hosty si zvala domů. Tancování s hvězdami je tak její další „štace“.

Ve své podvodnické éře vyvolávala v bohatých důvěru tím, že sama předstírala, že je dědičkou impéria o hodnotě 67 milionů dolarů. Zanechávala za sebou neplacené účty v hotelech i letoviscích. Za dovolenou v paláci v marockém Marrákeši po ní například zůstalo nezaplacených 62 tisíc dolarů. „Lhala bych vám, všem ostatním i sobě, kdybych řekla, že by mi něco z toho bylo líto,“ řekla listu The New York Times po vynesení rozsudku.

K soudu tehdy přišla v černých šatech a botách, s brýlemi s velkými černými obroučkami. Prokurátoři poukázali na to, že i v té chvíli myslela na to, jak vypadá, což prý dokazuje, že nemá výčitky svědomí. „Plakala pouze jedinkrát, a to nad oblečením, které vyfasovala od vězeňské služby,“ popsala tehdy prokurátorka Catherine McCawová.