„V onen osudný den divoké zrůdy zaútočily.“ USA si připomněly 11. září

  21:34
Spojené státy si ve čtvrtek připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a Washington, jejichž strůjce americký prezident Donald Trump nazval divokými zrůdami. Vzpomínkové akce se podle agentur konají v Pentagonu, v New Yorku a také v Pensylvánii, tedy na místech teroristických činů, při kterých zahynulo téměř 3 tisíc lidí.
Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a...

Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a Washington. (11. září 2025) | foto: ČTK

Newyorčanům se naskytl apokalyptický pohled na dominanty Manhattanu, které se...
Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...
Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a...
Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a...
70 fotografií

„V onen osudný den divoké zrůdy zaútočily na samotné symboly naší civilizace. I tak tady ve Virginii a New Yorku a na nebi nad Pensylvánií Američané nezaváhali,“ prohlásil Trump. Prezident se piety v doprovodu manželky Melanie účastnil v Pentagonu, sídle ministerstva obrany, které leží ve Virginii nedaleko Washingtonu. Na tomto místě zahynulo 184 lidí poté, co teroristé s uneseným dopravním letounem narazili do budovy.

V projevu Trump varoval ty, kteří by nyní chtěli USA znovu napadnout. „Dostaneme vás,“ řekl. „Bez milosti vás rozdrtíme a není pochyb, že zvítězíme. Proto jsme také přejmenovali ministerstvo obrany na ministerstvo války,“ připomněl americký prezident.

Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil, kritizoval i Kyjev

V New Yorku se vzpomínkové akce soustředí u památníků dvou někdejších věží Světového obchodního centra. V troskách mrakodrapů, které se zhroutily po nárazu unesených dopravních letounů, zahynulo přes 2 750 lidí včetně dvou českých krajanů Lukáše Rambouska a Aleny Sešínové.

Speciál iDNES.cz - 9/11 Americká tragédie

Piety se konají také v památníku v Shanksvillu v Pensylvánii, kde se po souboji souboji cestujících s únosci zřítil čtvrtý letoun. Předpokládá se, že teroristé chtěli s tímto letadlem narazit do budovy Kongresu či do Bílého domu.

Vyšetřovatelé mají záběry střelce na Kirka. Našli pušku a další stopy

Americká média poznamenávají, že čtvrteční piety jsou ve stínu středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl Trumpovým stoupencem. Trump ve čtvrtek chce hovořit s Kirkovou rodinou, se kterou se podle NBC News v Salt Lake City sejde americký viceprezident J. D. Vance. Viceprezident přitom původně plánoval navštívit připomínkovou akci na Manhattanu, kde věže Světového obchodního centra stály.

