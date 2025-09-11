„V onen osudný den divoké zrůdy zaútočily.“ USA si připomněly 11. září

„V onen osudný den divoké zrůdy zaútočily na samotné symboly naší civilizace. I tak tady ve Virginii a New Yorku a na nebi nad Pensylvánií Američané nezaváhali,“ prohlásil Trump. Prezident se piety v doprovodu manželky Melanie účastnil v Pentagonu, sídle ministerstva obrany, které leží ve Virginii nedaleko Washingtonu. Na tomto místě zahynulo 184 lidí poté, co teroristé s uneseným dopravním letounem narazili do budovy.
V projevu Trump varoval ty, kteří by nyní chtěli USA znovu napadnout. „Dostaneme vás,“ řekl. „Bez milosti vás rozdrtíme a není pochyb, že zvítězíme. Proto jsme také přejmenovali ministerstvo obrany na ministerstvo války,“ připomněl americký prezident.
|
Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil, kritizoval i Kyjev
V New Yorku se vzpomínkové akce soustředí u památníků dvou někdejších věží Světového obchodního centra. V troskách mrakodrapů, které se zhroutily po nárazu unesených dopravních letounů, zahynulo přes 2 750 lidí včetně dvou českých krajanů Lukáše Rambouska a Aleny Sešínové.
Speciál iDNES.cz - 9/11 Americká tragédie
Piety se konají také v památníku v Shanksvillu v Pensylvánii, kde se po souboji souboji cestujících s únosci zřítil čtvrtý letoun. Předpokládá se, že teroristé chtěli s tímto letadlem narazit do budovy Kongresu či do Bílého domu.
|
Vyšetřovatelé mají záběry střelce na Kirka. Našli pušku a další stopy
Americká média poznamenávají, že čtvrteční piety jsou ve stínu středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl Trumpovým stoupencem. Trump ve čtvrtek chce hovořit s Kirkovou rodinou, se kterou se podle NBC News v Salt Lake City sejde americký viceprezident J. D. Vance. Viceprezident přitom původně plánoval navštívit připomínkovou akci na Manhattanu, kde věže Světového obchodního centra stály.
|
11. září 2010