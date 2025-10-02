USA poskytnou Ukrajině tajné informace. Díky nim může zaútočit i hluboko v Rusku

Autor: ,
  7:11
Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele.
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN. (23. září 2025) | foto: ČTK

Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
47 fotografií

Americký prezident Donald Trump nedávno povolil, aby zpravodajské služby a ministerstvo obrany pomáhaly Kyjevu s těmito útoky, a Američané se obrátili na spojence v NATO, aby Ukrajině poskytli podobnou podporu.

WSJ uvádí, že toto rozšířené sdílení informací od tajných služeb je dalším signálem, že Trump posiluje podporu Ukrajiny poté, co jeho snahy přivést Rusko a Ukrajinu k mírovým jednáním uvázly v mrtvém bodě.

USA přerušily sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, potvrdil šéf CIA

Podle amerických činitelů je to poprvé, co Trumpova administrativa pomůže Ukrajincům s útoky s nasazením zbraní dlouhého dosahu proti energetickým objektům hluboko v Rusku. Spojené státy už dlouho poskytují ukrajinské armádě podporu při dronových a raketových útocích, díky dalším informacím od zpravodajských služeb ale bude moci lépe útočit na rafinérie, ropovody a plynovody, elektrárny a další objekty na území sousední země.

Cílem těchto ukrajinských operací je omezit Rusku příjmy z ropy, které mu pomáhají financovat válku proti sousední zemi. Než začnou informace Ukrajincům předávat, čekají ještě američtí činitelé na písemné instrukce z Bílého domu.

Trump souhlas dal krátce před tím, než minulý týden v příspěvku na sociální síti projevil svoji frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina. K překvapení mnohých tehdy napsal, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré své území, jež v současnosti okupuje Rusko.

Šéfka tajných služeb USA omezila sdílení informací o ukončení války na Ukrajině

WSJ také píše, že Spojené státy uvažují o tom, že Ukrajině dodají střely Tomahawk a Barracuda a další americké střely odpalované ze země a ze vzduchu, které mají dolet okolo 800 kilometrů. Zástupci Trumpovy administrativy nicméně podotkli, že žádné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny prozradil, že Trumpa požádal o střely Tomahawk, které patří k nejpřesnějším americkým zbraním. Americký viceprezident J.D. Vance následně řekl, že Spojené státy žádost Ukrajinců zvažují.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Volební kalkulačka 2025 napoví, koho volit. Ke které straně máte nejblíž?

Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému...

2. října 2025  7:53

USA poskytnou Ukrajině tajné informace. Díky nim může zaútočit i hluboko v Rusku

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street...

2. října 2025  7:11

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Poslední výpověď v Dozimetru. Podnikatel Jančovič dle obžaloby „házel batohem s penězi“

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr bude před Obvodním soudem pro Prahu 9 ve čtvrtek vypovídat podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby...

2. října 2025

Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

2. října 2025

Začátek října je nezvykle chladný. Vyšší teploty se do Česka vrátí o víkendu

Přímý přenos

Česko má za sebou sérii nezvykle chladných dnů, kdy ranní minima klesají místy až pod nulu a ani odpolední teploty nevystupují nad hodnoty typické pro začátek října. Ve druhé polovině týdne se bude...

2. října 2025  6:45

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, účastníci si stěžují na použití vodních děl

Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla proti flotile, která navzdory blokádě směřovala s humanitární pomocí do Pásma Gazy, informovali podle agentury AFP a Reuters zástupci flotily a izraelské...

2. října 2025  6:22

Internetová televize Telly na 60 dní zdarma pro všechny členy iDNES Premium

Přístup k více než stovce televizních kanálů včetně sportovních a filmových přináší nový benefit, který je určen všem předplatitelům iDNES Premium. Po dobu 60 dnů mohou zdarma využívat nabídku...

2. října 2025

Volební lístky 2025: co když nepřijdou, počmárá je dítě nebo roztrhá pes

Hlasovací lístky k volbám do Poslanecké sněmovny 2025 roznášela Česká pošta do schránek v uplynulých dnech. Nejpozději v úterý 30. září měli mít všichni voliči obálky s volebními lístky ve svých...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

AfD podporují i migranti. Německá pravice nasává sympatie tam, kde to nečekala

Premium

Vypadá to na první pohled překvapivě. Opoziční protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) sbírá podle nové studie Nadace Konrada Adenauera podporu od výrazné části přistěhovalců. AfD, která...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.