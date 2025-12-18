USA prodají Tchaj-wanu zbraně za 11 miliard dolarů, schválení potvrdí Kongres

Autor: ,
  6:14
Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů (přes 230,5 miliard Kč). Podle agentury Reuters se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Jde o druhý prodej zbraní, který oznámila současná vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tentokrát zahrnuje osm dohod, včetně 82 salvových raketometů HIMARS, 60 houfnic, 420 střel dlouhého doletu ATACMS, bezpilotních letounů, vojenského softwaru a dílů pro další vybavení, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany.

Balíček je ve fázi oznámení Kongresu, kdy má Kongres možnost prodej zablokovat nebo změnit. Tchaj-wan má ale širokou podporu napříč politickým spektrem, podotkla agentura.

Čína už se naučila, jak rychle vtrhnout na Tchaj-wan. Kašmír je varováním

„Navrhovaný prodej pomůže zlepšit bezpečnost příjemce a přispěje k udržení politické stability, vojenské rovnováhy a ekonomického pokroku v regionu,“ citovala agentura AP americké ministerstvo zahraničí.

„Spojené státy nadále pomáhají Tchaj-wanu udržovat dostatečné obranné schopnosti a rychle budovat silnou odstrašující sílu a využívat výhody asymetrické války, které tvoří základ pro udržení regionálního míru a stability,“ napsalo tchajwanské ministerstvo obrany. Ministr zahraničí Lin Ťia-lung podle AP poděkoval USA za „dlouhodobou podporu regionální bezpečnosti“ a své „upřímné poděkování“ vyjádřila i prezidentská kancelář ostrova.

Rusko má Číně pomoct s invazí na Tchaj-wan, naznačují dokumenty

Čínské ministerstvo zahraničí na žádost Reuters o komentář dosud nereagovalo.

Americký Senát ve středu schválil návrh obranného rozpočtu na rok 2026 ve výši 901 miliard dolarů (18,7 bilionu Kč), který mimo jiné počítá s podporou Ukrajiny nebo zakazuje snížení počtu amerických vojáků rozmístěných v Evropě pod 76 000 na více než 45 dní.

Tchaj-wan pracuje pod tlakem USA na proměně svých ozbrojených sil, aby byly schopny vést takzvanou asymetrickou válku za využití mobilních, menších a často levnějších zbraní, které mají přesto cílený účinek, jako jsou drony.

Čína pokračuje v manévrech kolem Tchaj-wanu. Cvičí totální blokádu ostrova

Washington má s Pekingem formální diplomatické vztahy. S Tchaj-wanem sice udržuje neoficiální vztahy, je ale jeho nejdůležitějším dodavatelem zbraní. Spojené státy jsou ze zákona povinny poskytovat ostrovu prostředky k obraně, i když je prodej těchto zbraní trvalým zdrojem napětí s Čínou.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jeho slov silou. Peking na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan ovšem od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

17. února 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Do konce týdne přetrvá inverze, poté přijde déšť. Na Vánoce se ochladí

Inverze z Ještědu

Stále zůstává inverzní charakter počasí, na horách a ojediněle i v nižších polohách s vyjasněnou oblohou. V noci klesnou teploty většinou na +2 až -2 °C, při mírném větru bude i kolem +4 °C. Přes den...

18. prosince 2025  6:55

Vláda USA přiznala vinu při lednové kolizi letadla a vrtulníku ve Washingtonu

Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vojenským vrtulníkem, oba stroje spadly do...

Americká vláda ve středu večer přiznala, že Federální úřad pro letectví (FAA) a armáda měly podíl na způsobení kolize mezi dopravním letadlem a vrtulníkem, která si v lednu nedaleko Washingtonu...

18. prosince 2025  6:28

USA prodají Tchaj-wanu zbraně za 11 miliard dolarů, schválení potvrdí Kongres

Vlajky Tchaj-wanu a USA na společném setkání v Tchaj-peji v roce 2018

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů (přes 230,5 miliard Kč). Podle agentury Reuters se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy ostrovu dosud...

18. prosince 2025  6:14

Trump v projevu k národu vysvětloval chřadnoucí ekonomiku, vojákům pošle šek

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký republikánský prezident Donald Trump se v noci na dnešek v projevu k národu snažil uklidnit veřejnost ohledně stavu ekonomiky a svalit vinu za ekonomické problémy na demokraty. Oznámil také,...

18. prosince 2025  5:59

Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...

Pochvaly a slova vděku od vrcholných politiků Brna směřovaly k developerovi, který městu pomohl vykoupit pozemky pro výstavbu protipovodňových opatření. Soukromníkovi za ně dokonce zaplatil víc, než...

18. prosince 2025  5:23

Auto zůstalo čouhat do kolejiště, vlak ho nabral v plné rychlosti

Vlak narazil do auta uvízlého na přejezdu v Illinois

Nedaleko Chicaga narazil příměstský vlak do vozidla, které se pokusilo projet železniční přejezd těsně před spuštěním závor. Přední část automobilu ale zůstala v kolejišti. Řidič byl převezen do...

18. prosince 2025

Klasické interiérové dveře neboli falcové dveře v interiéru

Komerční sdělení
Interiérové dveře ERKADO: Magnólie 1 - Dub Natur Premium

Interiérové dveře již dávno nejsou jen funkčním prvkem, který odděluje místnosti. Stávají se plnohodnotným designovým prvkem, který určuje atmosféru celého interiéru. Při rozhodování, jaké dveře...

18. prosince 2025

Zákon může zkrátit vězení bývalému prezidentovi Brazílie Bolsonarovi o 25 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilský Kongres schválil návrh zákona o snížení trestu pro exprezidenta Jaira Bolsonara. Ten si za plánování státního převratu odpykává trest 27 let a tři měsíce vězení, který by se nově mohl...

18. prosince 2025  4:35

ANALÝZA: Putinův poker. Rusko se dělá silnějším, než je, a Západ mu na to skáče

Premium
Vladimir Putin (2025)

Když se zaposloucháte do řečí, které vede Vladimir Putin a jeho propagandisté, budete mít pocit, že ruská vojska už stojí přinejmenším na slovenských hranicích. Že ruská ekonomika šlape jako...

18. prosince 2025

Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

ilustrační snímek

V předvánočním čase jsou lidé kvůli stresu a shonu často nepozornější. S tím počítají i podvodníci, kteří své triky navíc neustále zdokonalují. Podvedení dokonce někdy věří více podvodníkům než...

18. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty

Kávovník liberijský, z něhož pochází druh kávy nazývaný liberica

Ceny kávy na světových burzách letos vystoupaly na historická maxima. Tento fenomén se promítl i do cen nápoje v kavárnách po celém světě. Cappuccina, espressa nebo latté jsou pro zákazníky každým...

18. prosince 2025

Najít vhodné pracovníky? V Česku to trvá roky, v Asii pár týdnů, líčí personalista

Premium
Tomáš Surka, Orienta

Ačkoliv u nás pracuje více než 900 tisíc cizinců, pořád to nestačí. Fyzický deficit zaměstnanců je totiž mnohem vyšší. A do budoucna bude ještě hůř. „Dobíhá a ještě nás pořádně doběhne demografie,...

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.