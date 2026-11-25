Americké úřady souhlasily s jeho dobrovolným odjezdem na základě dohody, napsal deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje. Podrobnosti o jeho odjezdu ani o dohodě ministerstvo nesdělilo. V prohlášení pouze uvedlo, že se muž „sám deportoval ze Spojených států do Španělska“.
„Kilmar Ábrego García opustil Spojené státy jako svobodný člověk,“ uvedl v prohlášení jeho právník Simon Sandoval-Moshenberg.
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Ábrego García podle něj v posledním roce a půl bojoval za právo opustit Spojené státy a odjet do země podle vlastního výběru. Vláda se ho podle právníka snažila deportovat „v poutech na palubě letadla imigračního úřadu ICE směřujícího do Libérie“. Nakonec ale mohl odletět běžnou komerční linkou do země, kterou si sám zvolil, a cestovat svobodně, dodal právník.
Americké ministerstvo spravedlnosti na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.
Případ Ábrega Garcíi se stal jedním z hlavních témat americké debaty o přistěhovalectví poté, co byl loni omylem deportován do své domovské země. Od svého návratu bojoval proti druhé deportaci do jedné z několika afrických zemí, kterou prosazovali představitelé ministerstva vnitřní bezpečnosti. Osud Salvadorce americká média podrobně sledují.
Ábrego García má americkou manželku a dítě. Už řadu let žil v Marylandu, do USA však přišel nelegálně jako teenager. V roce 2019 imigrační soudce rozhodl, že nemůže být deportován do Salvadoru, protože mu tam hrozilo nebezpečí ze strany gangu, který vyhrožoval jeho rodině. Loni tam však byl přesto deportován.
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Pod tlakem veřejnosti a soudního příkazu ho Trumpova vláda loni v červnu přivezla zpět, avšak až poté, co na něj bylo v Tennessee podáno obvinění z pašování lidí. Vinu odmítl. Představitelé Trumpovy administrativy následně uváděli, že nemůže zůstat ve Spojených státech a že jej hodlají deportovat do Ugandy, Svazijska, Ghany, případně do Libérie.
Případ pašování lidí, kterého se Ábrego García podle vlády dopustil tím, že v USA vezl na stavbu dělníky bez dokladů, soud zamítl.
Advokát Sandoval-Moshenberg uvedl, že odjezd do Španělska je dočasný a že jeho klient má několik možností, jak se v budoucnu do USA vrátit. Podle něj se tak stane zřejmě až za příští prezidentské administrativy.