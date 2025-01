Daleko od lesku Hollywoodu. Ani hasiči nepřijeli, líčí lidé z vyhořelé Altadeny

V Altadeně žijí černošské a latinskoamerické rodiny již po celé generace a předměstí je oblíbené také mezi mladými umělci a inženýry pracujícími v nedaleké raketové laboratoři NASA, které přilákala atmosféra maloměsta a přístup k přírodě.

Mnozí obyvatelé řekli, že se obávají, že vládní zdroje budou směřovat do prominentních oblastí oblíbených u hvězdných osobností, zatímco pojišťovny mohou šetřit na méně majetných domácnostech, které nemají finanční prostředky na to, aby se bránily nárokům na náhradu škody způsobené požárem.

„Nedají vám hodnotu vašeho domu ... pokud ano, musíte o ni opravdu bojovat,“ řekla třiašedesátiletá Kay Youngová a oči se jí zalily slzami, když se dívala na rozlehlé kouřící trosky, zbytky domu, který patřil její rodině po celé generace.

Satelitní snímek kalifornské Altadeny před a po požáru

Čtyřicetiletá Inez Mooreová, jejíž rodinný dům v Altadeně požár zničil, řekla, že komunity, jako je ta jejich, budou pravděpodobně finančně trpět více než bohatší předměstí, protože mnoho obyvatel nemá prostředky ani zkušenosti, aby se orientovali ve složitých byrokratických systémech.

„Někteří nedostanou tolik, kolik si zaslouží, a někteří asi dostanou víc, než ve skutečnosti potřebují,“ řekla Mooreová, přednášející na Kalifornské státní univerzitě.

Kalifornské pojišťovny ve vyjádření uvedly, že spolupracují s pojištěnými a pomáhají jim s uplatňováním nároků. Konkrétními obavami vznešenými obyvateli Altadeny se ale nezabývaly.

Mooreová, Youngová a několik dalších obyvatel řekli, že ve středu v časných ranních hodinách, kdy utíkali před plameny zachvacujícími jejich obec, neviděli v Altadeně žádné hasičské vozy, což ještě více podnítilo jejich rozhořčení nad tím, že jejich čtvrť nebyla prioritou.

„Nedostalo se nám zde pomoci. Nevím, kde všichni byli,“ řekla dvaatřicetiletá Jocelyn Tavaresová, zatímco se její sestra a dcera prohrabávaly kouřícími troskami zničeného života – napůl roztaveného dětského kola, osamělého hrnku, který byl jako zázrakem ušetřen plamenů.

Hasičský sbor okresu Los Angeles nereagoval na telefonáty a e-maily agentury Reuters s žádostí o komentář.

Ještě v roce 1960 bylo v Altadeně převážně jen bílé obyvatelstvo. S tím, jak nové dálnice postavené v rámci projektů městské obnovy rozbíjely losangeleské čtvrti, začaly afroamerické rodiny kupovat domy v této po desetiletí relativně cenově dostupné komunitě.

Obyvatelé řekli, že v 70. letech platili za dům se třemi ložnicemi v Altadeně kolem 50 tisíc dolarů. Stejný dům by dnes stál více než milion dolarů. V roce 1990 tvořili černoši téměř 40 % obyvatel. Dnes je podle amerického úřadu pro sčítání lidu asi 18 % černochů, 49 % bělochů a 27 % Hispánců nebo Latinoameričanů.

Obyvatelé Altadeny vyjádřili obavy, že by se oblast mohla více gentrifikovat, pokud by rodiny, které zde žijí po celé generace, nemohly získat pojistné plnění, které by pokrylo náklady na rekonstrukci domu, který před desítkami let levně koupily.

I přes rozsáhlé trosky část místních je optimistická. Věří, že komunita povstane z popela. S novináři sdíleli příběhy o těsném úniku a vzpomínali na desetiletí strávená společným vyrůstáním se sousedy.

Osmašedesátiletý úředník z Los Angeles Michael McCarthy řekl, že jeho dům zachránil soused, který riskoval svůj život a zůstal poté, co všichni ostatní utekli, a pomocí hadice stříkal vodu na jejich střechy.

„Vím, že tahle komunita se obnoví, každý tu každého zná, každý má každého rád,“ řekl McCarthy, který má letos odejít do důchodu. „No, mám teď novou práci, a to dát to všechno dohromady a udělat pro čtvrť, co se dá.“