Muž se přiznal k vraždě v přímém přenosu. Chválil i moderátora, jak umí klást otázky

Ohromující přiznání před kamerou od 53letého Lorenza Krause přišlo ve čtvrtek. Den poté, co policie oznámila, že v domě v Albany našla dvě těla v rámci vyšetřování, které odhalilo, že Krausovi rodiče, Franz a Theresia, stále pobírali sociální dávky, přestože o nich už roky nikdo neslyšel a nikdo je neviděl.
Lorenz Kraus kontaktoval místní zpravodajskou stanici CBS6 a poskytl jí půlhodinový rozhovor, ve kterém popsal smrt svých rodičů jako milosrdnou smrt pro stárnoucí rodiče, kteří byli stále slabší.
Kraus se zpočátku zdráhal přímo přiznat, že pár zabil, ale nakonec to z něho moderátor vypáčil. Vracel se neustále k nejdůležitější otázce: „Zabil jsi je?“ Po osmi minutách Kraus řekl, že je oba udusil, a popsal, jak to udělal. Ještě moderátora pochválil, jak umí klást otázky.
Kraus mimo jiné řekl, že jeho rodiče nepožádali o smrt, ale „věděli, že se jejich stav zhoršuje“.
„Věděli, že to pro ně znamená konec, že zemřou vaší rukou?“ zeptal se Krause moderátor Greg Floyd. „Ano,“ odpověděl Kraus. „A bylo to tak rychlé.“ „Splnil jsem svou povinnost vůči rodičům,“ dodal. „Moje starost o jejich utrpení byla prvořadá.“
Kraus řekl, že jeho matka se nedávno zranila při pádu při přecházení silnice a že jeho otec už nemohl řídit auto po operaci šedého zákalu.
Kraus, který nezmínil, že by jeho rodiče trpěli nějakou nevyléčitelnou nemocí, byl zatčen krátce po opuštění televizního studia a byl obviněn ze dvou vražd. Veřejný obhájce v pátek během krátkého soudního jednání podal nicméně prohlášení o nevině.
Asistentka veřejného obhájce okresu Albany Rebekah Sokolová, která zastupovala Krause na pátečním slyšení, řekla, že bude zkoumat, jak k rozhovoru došlo, protože „pokud byla média v této věci v podstatě zástupcem policie, mohlo by to vyvolat otázky, zda by (Krausovy) komentáře v rozhovoru byly při soudním řízení právně přípustné“.
Objevení těl na dvoře v ulici s malými domky těsně vedle sebe bylo vlastně vyvrcholením vyšetřování finančního podvodu, při kterém úřady zjistily, že Kraus pobíral dávky svých rodičů a používal je pro svou osobní potřebu.