Muž se přiznal k vraždě v přímém přenosu. Chválil i moderátora, jak umí klást otázky

Autor: ,
  15:15
Američan se během televizního rozhovoru v přímém přenosu přiznal, že před osmi lety zabil své rodiče a pohřbil je na zahradě jejich domu na severu státu New York. Policie si na něho počkala před studiem a zadržela ho. Vše můžete zhlédnout ve videu přiloženém k článku.

Ohromující přiznání před kamerou od 53letého Lorenza Krause přišlo ve čtvrtek. Den poté, co policie oznámila, že v domě v Albany našla dvě těla v rámci vyšetřování, které odhalilo, že Krausovi rodiče, Franz a Theresia, stále pobírali sociální dávky, přestože o nich už roky nikdo neslyšel a nikdo je neviděl.

Lorenz Kraus kontaktoval místní zpravodajskou stanici CBS6 a poskytl jí půlhodinový rozhovor, ve kterém popsal smrt svých rodičů jako milosrdnou smrt pro stárnoucí rodiče, kteří byli stále slabší.

Za vraždu spící matky dostal syn 12 let. Usmrtil ji sekerou, na hlavě měl masku

Kraus se zpočátku zdráhal přímo přiznat, že pár zabil, ale nakonec to z něho moderátor vypáčil. Vracel se neustále k nejdůležitější otázce: „Zabil jsi je?“ Po osmi minutách Kraus řekl, že je oba udusil, a popsal, jak to udělal. Ještě moderátora pochválil, jak umí klást otázky.

Kraus mimo jiné řekl, že jeho rodiče nepožádali o smrt, ale „věděli, že se jejich stav zhoršuje“.

„Věděli, že to pro ně znamená konec, že zemřou vaší rukou?“ zeptal se Krause moderátor Greg Floyd. „Ano,“ odpověděl Kraus. „A bylo to tak rychlé.“ „Splnil jsem svou povinnost vůči rodičům,“ dodal. „Moje starost o jejich utrpení byla prvořadá.“

Muž na Náchodsku pobodal své rodiče, ti zemřeli. Útočník je ve vazbě

Kraus řekl, že jeho matka se nedávno zranila při pádu při přecházení silnice a že jeho otec už nemohl řídit auto po operaci šedého zákalu.

Kraus, který nezmínil, že by jeho rodiče trpěli nějakou nevyléčitelnou nemocí, byl zatčen krátce po opuštění televizního studia a byl obviněn ze dvou vražd. Veřejný obhájce v pátek během krátkého soudního jednání podal nicméně prohlášení o nevině.

Přežila útok nožem, rodinu její syn zabil. Pomozte Janě vrátit se do života

Asistentka veřejného obhájce okresu Albany Rebekah Sokolová, která zastupovala Krause na pátečním slyšení, řekla, že bude zkoumat, jak k rozhovoru došlo, protože „pokud byla média v této věci v podstatě zástupcem policie, mohlo by to vyvolat otázky, zda by (Krausovy) komentáře v rozhovoru byly při soudním řízení právně přípustné“.

Objevení těl na dvoře v ulici s malými domky těsně vedle sebe bylo vlastně vyvrcholením vyšetřování finančního podvodu, při kterém úřady zjistily, že Kraus pobíral dávky svých rodičů a používal je pro svou osobní potřebu.

