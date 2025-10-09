Trump poslal Národní gardu do Chicaga. Proti rozhodnutí demonstrovaly stovky lidí

Autor: ,
  8:08
Příslušníci Národní gardy z Texasu začali působit v okolí Chicaga, kam je vyslal americký prezident Donald Trump. Podílí se tam na ochraně budov federálních úřadů, uvedlo v prohlášení velitelství americké armády. Trump odůvodňuje nasazení Národní gardy, které odmítají místní představitelé, vysokou mírou kriminality.

Armáda uvedla ve svém prohlášení, že příslušníci Národní gardy z Texasu chránili budovy a zaměstnance amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který například provádí razie proti migrantům, a další federální úřady a zaměstnance včetně těch, kteří se starají o vymáhání práva, což jsou často policisté. Nasazení byli v blízkém okolí Chicaga.

Trump chce k protlačení nasazení Národní gardy využít 200 let starý zákon

Na příkaz Trumpa armáda zmobilizovala 200 příslušníků Národní gardy z Texasu a 300 příslušníků Národní gardy ze státu Illinois, kde se Chicago nachází. S krokem nesouhlasí guvernér státu Illinois J.B. Pritzker a starosta Chicaga Brandon Johnson, kteří jsou oba z demokratické strany. Ve středu Trump napsal, že by oba politici měli být ve vězení, protože nedokázali zajistit ochranu zaměstnanců ICE.

Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem americké imigrační a celní služby. (5. října 2025)
Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem americké imigrační a celní služby. (5. října 2025)
Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem americké imigrační a celní služby. (5. října 2025)
Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025)
37 fotografií

Stovky lidí podle agentury Reuters demonstrovaly ve středu večer v centru Chicaga proti nasazení příslušníků Národní gardy i proti působení ICE, které někteří lidé považují za nepřiměřené a agresivní.

Trump vyslal 300 členů Národní gardy do Chicaga, v Portlandu to soud zakázal

Proti vyslání Národní gardy do Chicaga byla podána žaloba a federální soud v Illinois bude rozhodovat, zda její působení dočasně zakázat. Podobné soudní spory se vedou i v jiných částech USA. Trump tento týden dal najevo, že v případě nepříznivých rozsudků by mohl využít zákon o povstání z roku 1807.

16. září 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně. Jeden z řidičů byl pod drogami

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:07,  aktualizováno  9.10 8:36

Trump oznámil dohodu o válce v Gaze. Hamás předá všechna rukojmí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu. Příměří v Gaze má být podepsáno ve čtvrtek v 11 hodin a ihned vstoupit v platnost. Hamás do pondělí...

9. října 2025  1:19,  aktualizováno  8:24

Pohltit Freddiem Mercurym. Výstava jeho předmětů nabídne nekompromisní zážitek

Od jara 2026 bude v multifunkčním komplexu House of Music Hungary v Budapešti k vidění výstava Freddie – The Exhibition, která odvypráví životní příběh Freddieho Mercuryho, frontmana Queen, Za...

9. října 2025  8:16

Trump poslal Národní gardu do Chicaga. Proti rozhodnutí demonstrovaly stovky lidí

Příslušníci Národní gardy z Texasu začali působit v okolí Chicaga, kam je vyslal americký prezident Donald Trump. Podílí se tam na ochraně budov federálních úřadů, uvedlo v prohlášení velitelství...

9. října 2025  8:08

Klidné počasí vydrží jen do konce týdne. V pondělí teploty prudce klesnou

Přímý přenos

Počasí v Česku zůstane v závěru týdne poměrně klidné, s teplotami odpovídajícími říjnovému průměru. Změna však přijde po víkendu, kdy přes naše území přejde studená fronta. Za ní začne proudit...

9. října 2025  6:58

Letošní září bylo třetí nejteplejší od začátků měření, nadprůměrně i pršelo

Letos nastalo třetí nejteplejší září od začátku záznamů, uvedla v prohlášení unijní služba Copernicus. Vyšší průměrné teploty byly v září naměřeny jen v letech 2024 a 2023. Letos v září byla průměrná...

9. října 2025  6:30

Jak to Greta popletla. Utrpení Palestinců ukazovala fotkou mučeného Izraelce

Premium

Gretu Thunbergovou zřejmě mučili Izraelci hity skupiny ABBA tak trýznivě, až z toho ilustrovala utrpení Palestinců fotkou Izraelce nelidsky zmučeného palestinským Hamásem. Zdá se, že to bylo kouzlo...

9. října 2025

EU velí omezit plýtvání. Potravináři už nevědí jak, zabrat budou muset domácnosti

Premium

Snížit množství potravinářského odpadu vyprodukovaného u výrobců, ale i v maloobchodě nebo v domácnostech se rozhodli uzákonit europoslanci. Odhlasovali směrnici, podle které se do roku 2030 musí...

9. října 2025

Byznys s doplňky stravy děsí lékaře. Lidé kupují „zázračné“ přípravky, jež jim škodí

Premium

Vitaminy, minerály, kolagen nebo omega- 3 mastné kyseliny. Nabídky výživových doplňků slibujících zlepšení zdraví se na lidi stále více valí z reklam, letáků i od pracovníků lékáren. V posledních...

9. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Drobní investoři stále více sázejí na AI. Pomáhá jim s výběrem portfolia

Umělá inteligence stále zřetelněji vstupuje také do světa investování. AI nástroje využívají i drobní investoři, podle aktuálních statistik je to dokonce každý desátý. Odhady ukazují, že význam umělé...

9. října 2025

Francouzský premiér v demisi oznámil, že jeho nástupce lze jmenovat do dvou dnů

Francie může mít nového premiéra do 48 hodin. Ve středu večer to po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem prohlásil dosluhující ministerský předseda Sébastien Lecornu. Premiér v...

8. října 2025  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.