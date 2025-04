Americké ministryni ukradli v restauraci kabelku. Její ochranka si ničeho nevšimla

ČTK , fred Alfred Hostička Autor:

Americké ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové ukradl dosud neznámý zloděj v restauraci kabelku, v níž měla mimo jiné přístupovou kartu do zaměstnání a okolo tří tisíc dolarů (asi 66 tisíc korun) v hotovosti. Ministryně nedělní krádež potvrdila dnes v Bílém domě potom, co se na to ptali novináři, píše stanice CNN.