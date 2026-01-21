Bessent to ve středu podle agentury AFP prohlásil ve švýcarském Davosu, kde se účastní výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Už v úterý k tomuto tématu řekl, že věří, že evropské země nevyhrotí své vztahy s USA. Trump tlačí na Kodaň, aby se vzdala Grónska, poloautonomní části Dánského království.
„Říkám všem: zhluboka se nadechněte. Nebuďte impulzivně nahněvaní, jak vidíme, a hořcí,“ řekl Bessent. „Proč si nesednou, nepočkají na prezidenta Trumpa a nevyslechnou si jeho argumenty,“ dodal.
|
Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. A citoval z Havla
Trump ve středu v Davosu vystoupí s projevem. Jeho cesta do Švýcarska ale nabrala zpoždění kvůli závadě na letadle, které se muselo vrátit do USA. Trump následně odletěl náhradním strojem. Podle Bessenta se prezident dostane do Davosu se zhruba tříhodinovým zpožděním.
Bessent, který převzetí kontroly nad Grónskem označil za dlouhodobý cíl Washingtonu, v úterý řekl stanici CNBC, že si nemyslí, že Evropská unie v reakci na americkou hrozbu použije takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI). Unie, která dosud ACI nikdy nepoužila, podle amerického ministra nejprve zareaguje vytvořením pracovní skupiny.
Trump tvrdí, že USA potřebují Grónsko k zajištění své bezpečnosti a také k udržení bezpečného světa kvůli hrozbám z Ruska a Číny. Dánsko prodej ostrova odmítá a souhlasí s grónským postojem, že o své budoucnosti si rozhodne Grónsko samo.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zavádí dodatečná desetiprocentní cla na dovoz z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a Finska, dokud Spojené státy neuzavřou s Kodaní dohodu o koupi Grónska. Zmíněné evropské země se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat.
|
Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce
Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterním projevu v Davosu tvrdě kritizoval americké kroky, v nichž vidí snahu oslabit Evropu. Macronova projevu se zúčastnil český premiér Andrej Babiš, který o tom informoval na instagramu. „Samozřejmě mluvil o vztazích s USA, které nejsou úplně ideální,“ uvedl Babiš.