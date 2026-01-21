Zhluboka se nadechněte, kvůli Grónsku se nehněvejte, vybízí Trumpův ministr Evropu

Sledujeme online   11:17
Americký ministr financí Scott Bessent ve středu vyzval evropské představitele, aby se kvůli Grónsku vyvarovali impulzivnímu hněvu a počkali na argumenty prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...

Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra. (20. ledna 2026) | foto: AP

Donald Trump (19. ledna 2026)
Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli...
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...
43 fotografií

Bessent to ve středu podle agentury AFP prohlásil ve švýcarském Davosu, kde se účastní výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Už v úterý k tomuto tématu řekl, že věří, že evropské země nevyhrotí své vztahy s USA. Trump tlačí na Kodaň, aby se vzdala Grónska, poloautonomní části Dánského království.

„Říkám všem: zhluboka se nadechněte. Nebuďte impulzivně nahněvaní, jak vidíme, a hořcí,“ řekl Bessent. „Proč si nesednou, nepočkají na prezidenta Trumpa a nevyslechnou si jeho argumenty,“ dodal.

Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. A citoval z Havla

Trump ve středu v Davosu vystoupí s projevem. Jeho cesta do Švýcarska ale nabrala zpoždění kvůli závadě na letadle, které se muselo vrátit do USA. Trump následně odletěl náhradním strojem. Podle Bessenta se prezident dostane do Davosu se zhruba tříhodinovým zpožděním.

Bessent, který převzetí kontroly nad Grónskem označil za dlouhodobý cíl Washingtonu, v úterý řekl stanici CNBC, že si nemyslí, že Evropská unie v reakci na americkou hrozbu použije takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI). Unie, která dosud ACI nikdy nepoužila, podle amerického ministra nejprve zareaguje vytvořením pracovní skupiny.

Trump tvrdí, že USA potřebují Grónsko k zajištění své bezpečnosti a také k udržení bezpečného světa kvůli hrozbám z Ruska a Číny. Dánsko prodej ostrova odmítá a souhlasí s grónským postojem, že o své budoucnosti si rozhodne Grónsko samo.

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zavádí dodatečná desetiprocentní cla na dovoz z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a Finska, dokud Spojené státy neuzavřou s Kodaní dohodu o koupi Grónska. Zmíněné evropské země se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat.

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterním projevu v Davosu tvrdě kritizoval americké kroky, v nichž vidí snahu oslabit Evropu. Macronova projevu se zúčastnil český premiér Andrej Babiš, který o tom informoval na instagramu. „Samozřejmě mluvil o vztazích s USA, které nejsou úplně ideální,“ uvedl Babiš.

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, hasiči postavili hráze

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21....

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno uniklo asi 5000 metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný...

21. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  11:16

Policie ukáže statistiky kriminality za loňský rok, zřejmě přibylo vražd

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...

Policejní prezident Martin Vondrášek a jeho náměstek pro kriminální službu a vyšetřování Tomáš Kubík představí vývoj kriminality v Česku v loňském roce. Z údajů za leden až listopad zatím vyplynulo,...

21. ledna 2026  11:11

Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku

Třípodlažní bytový dům KODUS nabízí 21 bytů. Jsou uzpůsobeny pro seniory, ale...

Přestože se loni v Praze prodal rekordní počet nových bytů, cena nového bydlení meziročně vyskočila o více než 11 procent. Cena nových bytů v metropoli vyskočila na 174 tisíc korun za čtvereční metr...

21. ledna 2026  11:03

Senát vybírá kandidáty na ombudsmana. Bude jednat i o Ukrajině a ruské hrozbě

Přímý přenos
Jednání Senátu o zákonu o zbraních 6. března 2024

Volbou kandidátů na funkci ombudsmana zahájil jednání Senát. Vybírá kandidáty ze šesti nominovaných. Jsou jimi zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno 

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší náhradní ubytování

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Mladá Boleslav ve spolupráci se Středočeským krajem dnes začne se stěhováním rodin zasažených ničivým požárem v obci Boreč. Dočasně jsou ubytování v tělocvičně ve vedlejším Skalsku, kde však nemají...

21. ledna 2026,  aktualizováno  10:56

Požár zachvátil dům a stodolu u Lišova, shořel i raritní veterán

V Dolních Slověnicích hořel dům a přilehlá stodola. (21. ledna 2026)

Škodu v řádu milionů korun způsobil noční požár statku v obci Dolní Slověnice u Lišova na Budějovicku. Shořela stodola a obytná část, která byla připravená na rekonstrukci. Při zásahu se lehce zranil...

21. ledna 2026  10:55

Opozice spojuje síly na podporu Grónska. Slabý premiér a jeho vláda mlčí, řekl Hřib

Grónskou vlajku si vyvěšují lidé i na balkonech. (14. ledna 2026)

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50

VIDEO: Rusům selhala protivzdušná obrana, raketou si trefili vlastní panelák

Rusové si hodili raketu na vlastní území, ukazují videa

Ruská protivzdušná obrana selhala a v Adygejsku zasáhla obytný dům. Vypálená střela explodovala u bytového komplexu, způsobila rozsáhlý požár a zranila několik lidí. Nezávislé analýzy ukazují, že...

21. ledna 2026  10:45

Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Ilustrační foto: cestující s kufry v hale Letiště Václava Havla (2. července...

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V...

21. ledna 2026  10:44

Rána pro Wilderse. Stranu opustila čtvrtina poslanců, vadilo jim jeho chování

Geert Wilders (20. ledna 2026)

Sedm členů Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse se od strany odpojilo a zakládá v parlamentu vlastní hnutí. PVV v říjnových volbách skončila druhá za liberální stranou D66 a obdržela 26 mandátů z...

21. ledna 2026  10:29

Akcie ČEZ se propadly. Důvodem mohou být komentáře o zestátnění, říkají analytici

Centrála společnosti ČEZ

Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena se v úterý propadla nejhlouběji za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit, míní...

21. ledna 2026  10:27

