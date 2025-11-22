Američtí vojáci omylem „obsadili“ mexickou pláž. Mysleli, že jsou v Texasu

Dominika Hovadová
  21:24
Na mexické pláži Bagdad zavládlo v pondělí nečekané drama. Američtí vojáci tam vztyčili varovné tabule s tím, že vstup zakazuje samotné ministerstvo obrany USA. Teprve nájezd mexického námořnictva odhalil šokující realitu. Muži si spletli hranici a mysleli si, že jsou stále v Texasu.

Epizoda, která působí jako vystřižená z absurdní komedie, se však rychle proměnila v diplomaticky ožehavou záležitost. Skupina pracovníků najatá Pentagonem měla jasný úkol: vymezit novou obrannou zónu na americké straně řeky Rio Grande (Rio Bravo).

Místo toho ale zamířila do Mexika, kde s naprostou jistotou zapíchla do písku série tabulí oznamujících, že jde o „zakázaný prostor“ pod kontrolou USA, informoval deník The Telegraph.

Ministerstvo obrany i války. Trump přidal Pentagonu druhý název jako symbol síly

Mexické jednotky, které dorazily v těžce vyzbrojených vozech, sledovaly, jak Američané instalují cedule zakazující vstup i fotografování. Jakmile ale narušitele konfrontovaly, ukázalo se, že ti vůbec netuší, že překročili hranici. „Změny hloubky vody a topografie změnily vnímání polohy mezinárodní hranice,“ uvedlo podle deníku americké ministerstvo obrany, nově titulované jako ministerstvo války, ve svém prohlášení.

Mexičtí mariňáci tabule okamžitě odstranili a ministerstvo zahraničí požadovalo vysvětlení od amerického velvyslanectví. Do hry se následně vložila i společná hraniční komise, která má znovu prověřit mapy a vyjasnit, kde přesně se hranice v této proměnlivé oblasti nachází.

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. (12. listopadu 2025)
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům. (1. října 2025)
27 fotografií

Vztahy obou zemí poslední dobou křehnou pod tlakem ostrých výroků Donalda Trumpa. Ten opakovaně naznačuje, že by neváhal povolit zásahy proti kartelům přímo na mexickém území. V uplynulých dnech americký prezident oznámil, že by byl „v pohodě“ s vojenskými údery, pokud by zastavily pašování drog.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v úterý opět reagovala na Trumpův návrh, že by americká armáda mohla pomoci v boji proti drogovým kartelům.

Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

„Při každé příležitosti jsem mu říkala, že můžeme spolupracovat, že nám mohou pomoci s informacemi, které mají, ale že operujeme na našem území a nepřijímáme žádnou intervenci ze strany cizí vlády,“ uvedla podle deníku Daily Mail.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

22. listopadu 2025  19:51,  aktualizováno  21:28

Američtí vojáci omylem „obsadili“ mexickou pláž. Mysleli, že jsou v Texasu

Američtí vojáci se omylem vylodili v Mexiku

Na mexické pláži Bagdad zavládlo v pondělí nečekané drama. Američtí vojáci tam vztyčili varovné tabule s tím, že vstup zakazuje samotné ministerstvo obrany USA. Teprve nájezd mexického námořnictva...

22. listopadu 2025  21:24

Závod s bakteriemi. Potenciál antibiotik z Antarktidy je fascinující, tvrdí vědkyně

Premium
Stanislava Bezdíček Králová

Lidstvo zatím boj s bakteriemi prohrává. „Bakterie nebude čekat nějakých patnáct let, než vyvineme další lék. Měli bychom být rychlejší v tom, jak rychle nová antibiotika dostaneme na trh,“ říká...

22. listopadu 2025

Trému neznala, chválila ji i Streisandová. Kozderková si šla ze špitálu drhnout hrob

Premium
Portrét Laďky Kozderkové ze 60. let.

Bývá označována za první velkou hvězdu muzikálů v Československu. Sama měla tento divadelní žánr nejraději, i když v domovském Hudebním divadle v Karlíně hrála i v operetách. Osud nadělil Laďce...

22. listopadu 2025

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

22. listopadu 2025  19:06,  aktualizováno  19:40

Istanbul panikaří po smrtelné otravě turistů. Prodejce jídla čekají masivní kontroly

Pouliční prodejci u svého stánku v Istanbulu (27. ledna 2022)

Generální úklid, záchrana reputace, zahlazování škod. Ať už to nazveme jakkoliv, prodejcům jídla v tureckém Istanbulu začínají nové časy. Poté, co tam minulý týden zemřela čtyřčlenná rodina z...

22. listopadu 2025  19:17

Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce

Hořící automobil zastavovali brněnští policisté z oddělení hlídkové služby

V brněnských Maloměřicích se v úterní špičce odehrál dramatický zásah. Policejní hlídka si všimla osobního vozu, z jehož motoru stoupal černý kouř a během několika sekund se musela vypořádat nejen s...

22. listopadu 2025  18:04

Na D6 u Kladna se srazilo pět aut, dálnice byla kvůli vyšetřování uzavřená

Nehoda tří aut uzavřela dálnici D6 u obce Jeneč. (2. března 2023)

Dálnici D6 u Kamenných Žehrovic na Kladensku uzavřely ve směru na Karlovy Vary dvě nehody. Na místě jsou zranění, zasahují záchranné složky, informovala policejní mluvčí Monika Richterová.

22. listopadu 2025  17:33,  aktualizováno  17:48

Tři lidé zemřeli při srážce dvou aut u Poličky, další dva jsou v nemocnici

Ilustrační snímek

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku v sobotu odpoledne zemřeli tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici, uvedla záchranná služba.

22. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:35

Přehlížení géniové ve škole bojují s ústrky. Co může nadaným dětem pomoci

Premium
Sbírají ceny. Darja Klementová zazářila v soutěži Česká hlavička coby...

Číst se naučila už ve čtyřech letech, o rok později propadla fascinaci lidským tělem, po nástupu do první třídy ostatním dětem nadšeně vykládala o kostech. A používala při tom latinské názvosloví....

22. listopadu 2025

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

V rodišti prezidenta Svobody vzpomínali. A představili knihu o jeho spolubojovnících

130. výročí narození sedmého československého prezidenta Ludvíka Svobody si v...

V Hroznatíně na Třebíčsku si dnes připomněli 130. výročí narození komunistického exprezidenta Ludvíka Svobody, kontroverzní osobnosti dějin Československa. Před jeho rodným domem byla u této...

22. listopadu 2025  16:40

Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády

Prezident Angoly a předseda Africké unie Joao Lourenco, kanadský premiér Mark...

Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký plán na ukončení války na Ukrajině v jeho současné podobě. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Evropské země se obávají, že kvůli...

22. listopadu 2025  15:21,  aktualizováno  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.