USA pohřešují v Maroku dva své vojáky. Zřejmě spadli do oceánu během túry

Agentura Reuters uvedla, že americké ministerstvo obrany událost nespojuje s terorismem, vojáci se podle Washingtonu zřejmě zřítili do oceánu.
Podle AP dvojice vojáků nezmizela během cvičení, ale během túry ve volném čase. Do pátrání po vojácích úřady nasadily vrtulníky, lodě, horské záchranáře i potápěče.
Manévry African Lion (Africký lev), které začaly v dubnu a do kterých se zapojilo přes sedm tisíc vojáků z více než 30 zemí, hostí vedle Maroka také Tunisko, Ghana a Senegal. Konec cvičení je plánován na počátek tohoto měsíce.
