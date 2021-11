Debakl Bidenova kandidáta. Klíčové volby rozhodlo znásilnění na školním WC

Jako vítěz a nový guvernér státu Virginia se z nich tudíž vynořil republikán Glenn Youngkin, na jehož zvolení by ještě před dvěma měsíci nikdo soudný nevsadil, protože to byl neznámý politický začátečník.



Jenže do toho přišlo to znásilnění, které jeho kampaň doslova zelektrizovalo. Napovíme, že se ho dopustil žák v sukni, ale o to ani nešlo.

Všechno začalo v červnu, když se v Ashburnu ve virginském okresu Loudoun, což je bohaté a prudce pokrokářské předměstí Washingtonu, sešla s rodiči školní rada, aby projednala zřízení transgenderových toalet na střední škole. Jeden otec přispěl do debaty prohlášením, že na dívčích záchodech znásilnil jeho patnáctiletou dceru stejně starý spolužák oblečený jako dívka.