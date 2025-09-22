Pozastavená talk show komika Jimmyho Kimmela se po pár dnech vrátí do vysílání

  22:35
Talk show Jimmyho Kimmela, která byla minulý týden ve Spojených státech pozastavena po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se v úterý vrátí do vysílání. Napsaly to v pondělí světové agentury s odvoláním na stanici ABC a její mateřskou společnost Walt Disney.
Moderátor Jimmy Kimmel se snaží oživit předávání Oscarů (12. března 2023).

Moderátor Jimmy Kimmel se snaží oživit předávání Oscarů (12. března 2023).

Američtí komici Stephen Colbert a Jimmy Kimmel na předávání televizních cen...
Americký komik Jimmy Kimmel a prezident Donald Trump
Hvězda Jimmyho Kimmela na hollywoodském chodníku slávy (18. září 2025)
Demonstrace na podporu komika Jimmyho Kimmela v Los Angeles (18. září 2025)
Zatímco americký prezident Donald Trump rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada kulturních osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.

„Minulou středu jsme se rozhodli pozastavit produkci pořadu, abychom se vyhnuli dalšímu rozdmýchání napjaté situace v emotivním okamžiku pro naši zemi,“ uvedla v prohlášení společnost Walt Disney podle listu The New York Times (NYT). „Toto rozhodnutí jsme učinili, protože jsme měli pocit, že některé komentáře byly špatně načasované, a tudíž necitlivé,“ uvedla dále firma. Podotkla, že v posledních dnech hovořila s Kimmelem a po těchto rozhovorech se rozhodla show do vysílání vrátit.

Konec srandy v Americe. Z obrazovky mizí komici, kteří se znelíbili Trumpovi

Kimmel, který už dříve vraždu Kirka na sociálních sítích odsoudil, minulé pondělí ve své talk show prohlásil, že „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body. Na jeho komentář reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci. Krátce nato skupina stanic přidružených k ABC prohlásila, že nebude noční talk show „Jimmy Kimmel Live!“ vysílat a společnost Walt Disney pak těsně před vysíláním pořad stáhla.

Ve Spojených státech to vyvolalo bouři diskusí o svobodě projevu. Známí moderátoři amerických nočních talk show odsoudili pozastavení populárního pořadu. Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon a David Letterman kritizovali společnost Walt Disney, Carra i Trumpa. Stovky nejen hollywoodských hvězd - mezi jinými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v otevřeném dopise vyzvaly Američany, aby bojovali za obranu a zachování ústavou zaručených práv.

Šéf Bílého domu Trump, který býval podle agentury AP jedním z častých cílů v Kimmelově show, rozhodnutí o stažení pořadu naopak uvítal, označil ho za „skvělou zprávu pro Ameriku“ a samotného moderátora za břídila.

Spolky kritizují Trumpa za zneužití Kirkovy smrti, televize přerušila show kvůli zmínce

Jedenatřicetiletého Kirka, konzervativního aktivistu a Trumpova podporovatele, 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Střelcem byl podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson, kterému za to v Utahu hrozí trest smrti. Ve Spojených státech se po vraždě rozhořela ostrá debata o tom, do jaké míry se lze vyjadřovat ke smrti Kirka, který sám budil řadu kontroverzí svými někdy extrémně konzervativními tvrzeními.

