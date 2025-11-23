Jermak, který vede ukrajinský vyjednávací tým, mezitím poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho mírové snahy.
Poděkování Trumpovi krátce nato zveřejnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který zároveň vyjádřil vděk za pomoc s ochranou životů Ukrajinců spojencům v Evropě a zemím ze skupin G7 a G20, napsala agentura Reuters. Trump, který dříve dal Zelenskému na přijetí návrhu čas do čtvrtka, v neděli odpoledne na své sociální síti napsal, že ukrajinské vedení nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy.
|
Evropa navrhla úpravy plánu: Žádné území zadarmo Rusům a více vojáků Ukrajině
Jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací pokračuje. Rubio a Jermak předstoupili před novináře, aby je krátce informovali o vývoji. Šéf americké diplomacie ale uvedl, že v tuto chvíli nebude odpovídat na otázky, protože se vrátí za zhruba jednu až dvě hodiny.
„Zatím jsme vedli možná nejproduktivnější a nejsmysluplnější jednání v celém tomto procesu,“ řekl Rubio, v jehož delegaci je Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner.
Jermak rovněž jednání označil za produktivní a vyjádřil naději, že povedou ke spravedlivému a trvalému míru, přičemž poděkoval Trumpovi za jeho úsilí. Dnes a v nadcházejících dnech budou vyjednavači podle Jermaka pracovat na společném návrhu s USA a evropskými spojenci.
Zástupci Ukrajiny a Spojených států začali v Ženevě hlavní část jednání o novém americkém plánu na ukončení války dnes odpoledne. Schůzce předcházela dopolední setkání zástupců Kyjeva, USA a některých evropských zemí v ženevském hotelu Intercontinental.
|
Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády
Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 tisíc v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva.