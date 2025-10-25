Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině

Autor: ,
  22:24
Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Informuje o tom agentura Reuters.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Trump přivítal ruského prezidenta Putina na letišti na...
Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Donald Trump při nástupu do letadla na letecké základně v Marylandu. Odlétá na...
44 fotografií

„Víte, musíme uzavřít dohodu, nebudu ztrácet svůj čas,“ řekl Trump novinářům při mezipřistání v katarském Dauhá na cestě do jihovýchodní Asie.

Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině.

Putin spěšně poslal vyjednavače do USA, aby zachránil vztahy s Trumpem

O něco později Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Na Litoměřicku hoří sklad s pyrotechnikou. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

V Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým...

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  22:55

Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Informuje o tom agentura...

25. října 2025  22:24

Kdy letos končí letní čas a vrací se „zimní“. A v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí pocitově o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k...

25. října 2025  21:59

Irové si zvolili prezidentku. Stane se jí levicová Catherine Connollyová

Páteční prezidentské volby v Irsku vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která kandidovala jako nezávislá, vyplývá to ze zveřejněných oficiálních výsledků. K vítězství političce ještě...

25. října 2025  13:09,  aktualizováno  20:57

Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Izraelská armáda oznámila, že v sobotu provedla cílený úder namířený na člena teroristické skupiny Islámský džihád v centrálním Pásmu Gazy. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel...

25. října 2025  20:18

Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:06

Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům

Premium

Kritici amerického prezidenta Donalda Trumpa se přestávají veřejně vyjadřovat. Obávají se jeho pomsty. Někteří lidé, které považuje za své oponenty, už byli obžalováni. Někdejší státní úředníci z éry...

25. října 2025

Místo „holodomoru“ jen hladomor. Kazachstán zametá stopy po vině Rusů

Oficiálně Kazachstán slaví Den památky obětí politických represí a hladomoru každý rok na konci května. Začátkem října se ovšem na památníku v Astaně něco změnilo. Zatímco původně se o událostech z...

25. října 2025  19:19

Operace proti drogám, nebo tlak na Madura? Americká flotila míří do Karibiku

Desítky amerických válečných lodí a letadel a na 10 tisíc vojáků, které během posledních dvou měsíců vláda Spojených států vyslala do Karibiku, jsou největším vojenským nasazením v tomto regionu za...

25. října 2025  19:07

Jak může být dítě terorista? Dostat se do USA je pro Kubánce stále těžší

Kubánští Američané snažící se přivést své příbuzné z ostrova do USA, narážejí na stále častější odmítnutí svých žádostí. Trumpova cestovní omezení mají čtyři měsíce po zavedení devastující důsledky...

25. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Založila hračkářství pro prarodiče. Jejich příběhy jsou cenné, říká podnikatelka

Mnozí z nás znají knihy, do nichž senioři vpisují své zážitky a vypráví o svém životě. Jsou populární po celém světě. Málokdo ale ví, že u jejich zrodu stála česká podnikatelka Monika Kopřivová....

25. října 2025  18:26

USA a Čína zahájily jednání v Kuala Lumpuru, obě strany mluví o pokroku

První den obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou v Kuala Lumpuru byl podle zástupce amerického ministerstva financí konstruktivní, znovu obě strany se setkají v neděli. Americký prezident...

25. října 2025  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.