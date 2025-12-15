Fentanyl je zbraň hromadného ničení. Trump přitvrzuje v protidrogovém tažení

„Žádná bomba nedělá to, co dělá tohle. Každý rok zemře 200 až 300 tisíc lidí, těch, o kterých víme,“ uvedl Trump při podpisu příkazu. Americký prezident v minulosti z fentanylové krize v USA obvinil Čínu, Mexiko i Kanadu.
|
USA budou proti venezuelským pašerákům bojovat i na pevnině. Maduro mluví o agresi
Podle agentury AFP americký prezident tímto krokem dále zintenzivňuje kampaň proti drogovým kartelům v Latinské Americe.
Trump také uvedl, že Spojené státy začnou proti pašerákům drog zasahovat i na pevnině. USA od září letošního roku provedly přes 20 vzdušných úderů na plavidla v Karibském moři a v Tichém oceánu, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Při útocích zahynulo více než 80 lidí.
Fentanyl je syntetický opioid, který je výrazně silnější než heroin, přičemž jeho výroba je snazší a levnější. Ve Spojených státech droga v počtu případů předávkování předčila heroin a opioidy na předpis.
|
10. ledna 2023