Už si to nenecháme líbit, stěžoval si Trump na Zelenského výrok o vzdáleném míru

Trump se tak v pondělí vyjádřil na síti Truth Social, a sdílel přitom odkaz na vyjádření ukrajinské hlavy státu, že dohoda o ukončení konfliktu s Ruskem je ještě „velmi, velmi daleko“. Zelenskyj po Trumpově kritice uvedl, že mír je potřebný co nejdříve.

„Toto je to nejhorší prohlášení, jaké mohl Zelenskyj učinit, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit! To je to, co jsem říkal, tenhle chlap nechce mír, dokud má podporu Ameriky,“ napsal americký státník, který se tak znovu dostal do názorového sporu se Zelenským.

Ten nejvýraznější zatím přišel v pátek při televizí přenášené roztržce mezi oběma prezidenty v Bílém domě. Především evropští politici se od té doby snaží situaci uklidnit, aby bylo možné přiblížit se k návrhu příměří, který by ukončil boje a zároveň Rusko odradil od další agrese.

Trump ve svém pondělním komentáři také vyjádřil přesvědčení, že Evropa dala Zelenskému jasně najevo, že to na Ukrajině bez Spojených států nezvládne. To podle něj nebylo dobré prohlášení, pokud jde o demonstraci síly vůči Rusku.

Po Trumpově kritice Zelenskyj zveřejnil na sociální síti X příspěvek, ve kterém se vyslovil pro co nejrychlejší uzavření míru. „Je velmi důležité, abychom se snažili, aby naše diplomacie byla skutečně smysluplná a směřovala k co nejrychlejšímu ukončení této války. Potřebujeme skutečný mír a Ukrajinci ho chtějí ze všeho nejvíc, protože válka ničí naše města a vesnice, ztrácíme své lidi. Musíme zastavit válku a zaručit bezpečnost. Spolupracujeme s Amerikou a s evropskými partnery a velmi počítáme s americkou podporou na cestě k míru. Je potřeba mír – co nejdříve,“ napsal.

Zelenskyj se podle agentury Unian před novináři vyjádřil, že případné ukončení americké vojenské pomoci Ukrajině by pomohlo jedině ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, na jehož rozkaz ruská vojska před třemi lety zaútočila na sousední zemi.

Ukrajinský prezident doufá, že USA a vůdci civilizovaného světa „určitě nebudou pomáhat Putinovi“, ale dodal, že se společně se svým týmem připravuje na jakékoliv možné problémy, aby ukrajinská armáda nebyla zaskočena nepříjemným překvapením.

Americký prezident usiluje o co nejrychlejší ukončení války, kterou před třemi roky zahájil ruský prezident Vladimir Putin, ale odmítá dát Ukrajině bezpečnostní garance nebo označit Rusko za agresora.

28. února 2025