„Zaútočili jsme na ponorku, byla to ponorka pro přepravu drog. Byla upravená k přepravě velkého množství drog,“ řekl Trump na tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Reuters uvedl, že při úderu dva členové posádky ponorky přežili a dva zahynuli. O více přeživších informovala také agentura AP. Obě tiskové agentury citují nejmenované zdroje.
|
Napětí eskaluje. USA udeřily na další loď v Karibiku, admirál rezignoval
Spojené státy už dříve provedly útoky na podezřelé lodě, při kterých zahynulo nejméně 27 lidí. Někteří právní experti a demokratičtí zákonodárci takový postup kritizují a zpochybňují, zda je v mezích válečných zákonů. Trumpova administrativa takové kroky ale hájí a tvrdí, že Spojené státy vedou válku s narkoteroristickými skupinami z Venezuely, takže útoky jsou legitimní.
Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro. Ten ale tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.
|
USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly
Trump ve středu oznámil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace. Zda CIA nyní skutečně plánuje konkrétní operace ve Venezuele, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times (NYT) v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah Washingtonu je sesazení Madura.
Venezuela ve čtvrtek požádala Radu bezpečnosti OSN, aby rozhodla, zda jsou americké zásahy proti lodím u venezuelských břehů zákonné. Chce také, aby Rada bezpečnosti vydala prohlášení na podporu venezuelské suverenity. Spojené státy jsou stálým členem tohoto vrcholného orgánu OSN a mají v něm právo veta, takže mohou jakékoli usnesení zablokovat.
|
15. října 2025