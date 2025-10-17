Americké síly zničily u Venezuely ponorku převážející drogy, oznámil Trump

Americká armáda podnikla v Karibiku úder proti ponorce, která sloužila k přepravě drog. Řekl to v pátek americký prezident Donald Trump, čímž potvrdil předchozí informace médií. Agentura Reuters uvedla, že dva členové posádky útok přežili a že americké námořnictvo je zajalo. To však Trump nepotvrdil.
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...

Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna 2025) | foto: Reuters

Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela...
Americký námořní admirál Alvin Holsey (23. srpna 2025)
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López (23. září 2025)
„Zaútočili jsme na ponorku, byla to ponorka pro přepravu drog. Byla upravená k přepravě velkého množství drog,“ řekl Trump na tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Reuters uvedl, že při úderu dva členové posádky ponorky přežili a dva zahynuli. O více přeživších informovala také agentura AP. Obě tiskové agentury citují nejmenované zdroje.

Napětí eskaluje. USA udeřily na další loď v Karibiku, admirál rezignoval

Spojené státy už dříve provedly útoky na podezřelé lodě, při kterých zahynulo nejméně 27 lidí. Někteří právní experti a demokratičtí zákonodárci takový postup kritizují a zpochybňují, zda je v mezích válečných zákonů. Trumpova administrativa takové kroky ale hájí a tvrdí, že Spojené státy vedou válku s narkoteroristickými skupinami z Venezuely, takže útoky jsou legitimní.

Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro. Ten ale tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly

Trump ve středu oznámil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace. Zda CIA nyní skutečně plánuje konkrétní operace ve Venezuele, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times (NYT) v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah Washingtonu je sesazení Madura.

Venezuela ve čtvrtek požádala Radu bezpečnosti OSN, aby rozhodla, zda jsou americké zásahy proti lodím u venezuelských břehů zákonné. Chce také, aby Rada bezpečnosti vydala prohlášení na podporu venezuelské suverenity. Spojené státy jsou stálým členem tohoto vrcholného orgánu OSN a mají v něm právo veta, takže mohou jakékoli usnesení zablokovat.

17. října 2025  16:55

