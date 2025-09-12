Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka. Pachatel zastřelil Kirka během jeho veřejného vystoupení na místní univerzitě. Policie nyní zveřejňuje detaily o zbrani, zatčení, rodinném zázemí podezřelého i jeho minulosti.

Tyler Robinson pochází z města St. George na jihu Utahu a podle zpravodajského webu USA Today dosud nikdy neměl problémy se zákonem.

Robinsona dopadli ve čtvrtek večer, kdy se podle úřadů sám vzdal vyšetřovatelům. Jeho otec kontaktoval policii poté, co se mu Robinson přiznal, že má s útokem spojitost. FBI následně potvrdila, že k identifikaci podezřelého přispěly rozhovory s rodinou, analýza zpráv na platformě Discord i videozáznamy z místa činu.

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

V minulosti navštěvoval Robinson místní střední školu Pine View High School, kterou dokončil v roce 2021. Krátce studoval i na Utah State University, kam byl přijat díky vynikajícím výsledkům. Na sociálních sítích jeho matky lze nalézt příspěvky o rodinných výletech i jeho studijních úspěších, včetně ACT skóre 34 z 36 bodů, které ho řadí mezi vůbec nejlepší studenty v zemi.

Přestože Robinson nikdy veřejně nevyjádřil politickou příslušnost, rodina podle guvernéra státu Utah Spencera Coxe potvrdila, že v posledních letech začal více mluvit o politice a při večeři před návštěvou Charlieho Kirka na univerzitě otevřeně kritizoval jeho názory.

Během vyšetřování byla nalezena i zbraň použitá při útoku – puška, tradičně využívaná k lovu. Experti uvedli, že jde o zbraň, která vyžaduje manuální nabíjení po každém výstřelu, a proto si musel střelec výstřel pečlivě připravit.

ANALÝZA: Z kultury umlčování je v USA kultura atentátů. Kirka zabili jako psa

Vyšetřovatelé objevili na použitých i nevyužitých nábojích nápisy, které kombinovaly internetový slang, antifašistické odkazy i herní memy. Jeden z nich nesl slova „Oh bella ciao“, odkazující na píseň italského odboje z druhé světové války. Jiný obsahoval nápis „Hej, fašisto! Chytej!“ spolu s kódem pro letecký útok ze hry Helldivers 2. Jeden náboj dokonce nesl posměšný vzkaz: „Pokud to čteš, jsi gay, LMAO.“

Sousedé rodiny Robinsonových vyjádřili šok nad událostí i soustrast rodině oběti. Podle jedné ze sousedek, Kristin Schwiermannové, která v místě žije už 16 let, byl Tyler vždy tichý, chytrý a spíše zaměřený na hudbu než na politiku. Domnívá se, že jeho názory mohly ovlivnit sociální sítě a internetové prostředí.

Skáče ze střechy a prchá. FBI ukázala video střelce na Kirka. Vance převezl rakev

„Znala jsem jeho rodinu mnoho let. Je to hrozná tragédie pro všechny zúčastněné,“ uvedla pro USA Today Schwiermannová a dodala, že i když byla fanouškem Charlieho Kirka, raději by porozuměla střelcově motivům, než aby šířila další nenávist.

