USA jsou na pokraji autoritářského stylu vlády, děsí se liberální média

„Donald Trump Američanům přesně řekl, co má v plánu udělat. Že proti svým politickým oponentům použije vojenskou sílu. Propustí tisíce kariérních státních úředníků. Deportuje miliony přistěhovalců v rámci zátahů ve vojenském stylu. Rozdrtí nezávislost ministerstva spravedlnosti,“ líčí NYT. „A když byli požádáni, aby mu k tomu všemu dali pravomoc, voliči řekli ‚ano‘.“

Politik, který byl jako jediný americký prezident v historii shledán vinným z trestných činů, své druhé volební období podle deníku začne svázán jen několika málo politickými normami, a to po kampani, v níž se zdálo, že se vzpírá každé.

„Místo toho, aby se vzdal svých falešných tvrzení o ukradených volbách v roce 2020, tak se do nich ještě více opřel,“ míní NYT, který připomíná, že Trump odsouzené útočníky na budovu Kongresu ze 6. ledna 2021 označoval za „politické vězně“ a den útoku zmiňoval jako „den lásky“.

„Místo aby zmírnil hrubou rétoriku, která byla dlouho jedním z jeho charakteristických znaků, stal se ještě obscénnějším,“ pokračuje komentář, podle něhož osmasedmdesátiletý exprezident urážel Harrisovou a další političky způsobem, který by byl kdysi na veřejnosti nemyslitelný.

Jeho věrní podporovatelé ale nedávali najevo, že by jim to vadilo. „Pro tyto příznivce Trumpovo vítězství představuje úsvit nové budoucnosti... Zda se však Američanům - dokonce i některým z těch, kteří ho volili - bude realita Trumpových plánů líbit, se teprve ukáže,“ je přesvědčen The New York Times (NYT) .

Signál elitám, tvrdí Fox News

Podle serveru Fox News dal americký lid jasně najevo, že Trump je jeho volbou prezidenta. „Poslali jasný signál elitám na pobřežích, že je to pracující třída a střední část země, kdo tuto zemi skutečně řídí,“ míní televize, podle níž voliči vinili prezidenta Joea Bidena z inflace, požadovali uzavření jižní hranice a lídra, z něhož bude znovu čišet síla, nikoliv slabost.

Trump je podle serveru pravděpodobně jediným republikánem, který mohl tento souboj o Bílý dům vyhrát, „protože jen on dokázal oslovit voliče z řad pracující třídy, kteří se cítí opomenuti demokratickou agendou, jež nabízí spíše almužny než příležitosti a která se stará spíše o klimatické změny než o nižší ceny energie. Tito Trumpovi voliči mají jiné priority.“

Demokraté podle Fox News musí uznat, že 6. leden 2021 je kapitola, která je teď uzavřená, a musí důstojně předat moc, aby měli šance na návrat k moci za čtyři roky. Důvěru Američanů podle serveru ztratila i liberální média, která klesla k „novým dnům“ a budou muset pracovat na obnovách svých redakcí.

„Trumpovo vítězství je vítězstvím Američanů, kteří se cítí opuštěni elitami a Demokratickou stranou, jež se příliš vzdálila od hlavního proudu Ameriky. Nyní bude na Trumpovi, aby se poučil ze své první vlády a pokusil se vést tuto zemi kupředu a aby moudře využil moci, kterou mu americký lid svěřil,“ zakončuje komentář Fox News.

Trumpovi se dařilo u mužů a prvovoličů

Špatný pocit z ekonomického vývoje, kritický postoj k prezidentovi Joeu Bidenovi a podpora od mužů a prvovoličů patří podle serveru NBC News k hlavním důvodům, proč Trumpovi podařilo porazit Harrisovou. Z průzkumů veřejného mínění mezi voliči vyplynulo například to, že 45 procent z nich je na tom podle svých slov finančně hůře než před čtyřmi lety, což je nejvyšší taková hodnota od voleb v době finanční krize v roce 2008.

I když americká ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká a akciové trhy dosahují rekordních čísel, hodnotili dva ze tří voličů stav amerického hospodářství jako špatný, což je více než před čtyřmi lety, kdy byla ekonomika tvrdě zasažena pandemií covidu.

„Celkově byla nálada v zemi při těchto volbách velmi pesimistická: Přibližně tři čtvrtiny voličů uvedly, že mají negativní pocit z toho, jak se věci v zemi vyvíjejí, včetně 29 procent, kteří prohlásili, že jsou vyloženě naštvaní,“ píše NBC News.

Budoucímu 47. prezidentovi USA se také dařilo u mužských voličů, kteří se pro něj vyslovili v poměru 54 procent ku 44 procentům, zatímco ženy stejným poměrem upřednostnily Harrisovou. Trump též uspěl u prvovoličů s poměrem 54 ku 45 procentům.

Exprezident navíc získal podporu třetiny voličů barevné pleti, což NBC News označuje za pozoruhodné. Je to pravděpodobně nejlepší výsledek republikánského prezidentského kandidáta od dob George Bushe mladšího v roce 2004.