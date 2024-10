Rusko šíří dezinformace o Walzovi, Trumpova kampaň obvinila britské labouristy

Materiál, který se šířil na sociální síti X, obsahoval neopodstatněná obvinění týkající se dob, kdy Walz, v současnosti guvernér Minnesoty, působil jako učitel. Jsou v něm různé prvky naznačující, že je zmanipulovaný.

Podle zástupce ODNI analytici objevili indicie, jež spojují obsah s ruskými dezinformačními operacemi, uvedl činitel. AP píše, že odborníci už v uplynulých dnech odhalili, že video je spojováno s Ruskem, ale úterní oznámení je první z oficiálního zdroje.

Materiál namířený proti Walzovi zapadá do vzorce ruských dezinformací, jejichž cílem je narušit volební kampaň tohoto politika a viceprezidentky Kamaly Harrisové před volbami. Rusko podle činitelů, na které se odvolává AP, před volbami šíří dezinformace také proto, že chce prohloubit rozdělení americké společnosti, a možná i podpořit násilné protesty v den voleb.

Analytici ze společnosti Microsoft minulý měsíc přišli na to, že z Ruska pochází i široce sdílené video, jež bez důkazů tvrdilo, že Harrisová před 13 lety neposkytla pomoc ženě, již srazila autem.

Později se objevilo i video, v němž vystupuje muž označující se Walzova studenta, který politika obvinil z nevhodného sexuálního chování. Soukromí výzkumníci z firem sledujících dezinformace už dospěli k závěru, že video je falešné a že muž, který v něm vystupuje, není ve skutečnosti tím, za koho ho nahrávka vydává.

Ovlivnit americké volby se s využitím dezinformací šířených na internetu snaží také Čína a Írán. Agentura AP píše, že zatímco Rusko se zaměřuje na kampaň Demokratické strany, za niž kandiduje Harrisová s Walzem, Írán se soustředí na kandidáta republikánů Donalda Trumpa. Čína se snaží podněcovat všeobecnou atmosféru nedůvěry a nespokojenosti s demokracií.

Trumpovi vadí pomoc labouristů Harrisové

Kampaň kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa naopak obvinila z „hrubého zahraničního vměšování“ do nadcházejícího hlasování labouristy britského premiéra Keira Starmera. Reagovala tak na to, že do Spojených států vyrazili dobrovolníci labouristů, aby v předvolební kampani pomohli Trumpově soupeřce Kamale Harrisové.

Trumpova kampaň ve stížnosti podané Federální volební komisi (FEC) ve Washingtonu požaduje okamžité vyšetřování „zjevně nezákonných příspěvků od cizích státních příslušníků, které poskytla Labouristická strana Spojeného království a které přijala kampaň Harrisové“.

Stížnost se odkazuje na zprávy médií a také na později smazaný příspěvek činitelky labouristů Sofii Patelové na profesní síti LinkedIn, v němž informovala o tom, že téměř 100 současných a bývalých zaměstnanců Labouristické strany pojede v nadcházejících týdnech do USA, aby pomohli ke zvolení Harrisové.

„Ti, kdo hledají zahraniční vměšování do našich voleb, nemusí hledat nic jiného než příspěvek na LinkedInu,“ stojí také ve stížnosti Trumpovy kampaně, která tak zřejmě naráží na to, že se často objevují informace o možných ruských pokusech ovlivnit americké prezidentské volby.

Britský premiér Starmer uvedl, že zaměstnanci jeho strany se na americké kampani podílejí ve svém volném čase jako dobrovolníci. Dělali to tak podle něj i v předchozích volbách. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že stížnost nepoškodí vztahy s Trumpem, pokud listopadové volby vyhraje.