Zemřela poslední Američanka, jejíž muž bojoval ve válce Severu proti Jihu

Byl to podivný sňatek. Psal se rok 1936, Jamesi Bolinovi bylo třiadevadesát let, jí sedmnáct. Ona byla teprve školačka, která vyrůstala v s devíti sourozenci v malém městě Niangua v Missouri. On byl vdovec a válečný veterán, který o sedmdesát let dříve sloužil v 14. dobrovolnickém jízdním pluku státu tamtéž.

Žili kousek od sebe. Na pokyn svého otce každý den docházela k opuštěnému starci a pomáhala mu s domácími pracemi. Aby se jí odvděčil za laskavou péči, Bolin ji jednoho dne nabídl sňatek. Díky tomu by po jeho smrti mohla pobírat jeho vojenskou penzi, která v období hospodářské krize představovala nezanedbatelný příjem.

Helen svolila. Malý a skromný obřad se odehrál v jeho domě. Nikomu o tom neřekla, ani svým rodičům a sourozencům. Žili nadále odděleně a nikdy mezi nimi nedošlo k žádným intimitám. Bolin zemřel tři roky po sňatku a mladá vdova se v obavách z pomluv rozhodla, že si o jeho penzi raději nepožádá.

„Pana Bolina jsem chovala ve velké úctě a nechtěla jsem, aby se stal terčem pomluv a posměšků,“ vyprávěla v roce 2018 žena, která se nikdy podruhé neprovdala. Teprve před třemi lety se svému pastorovi svěřila, že kdysi měla o mnoho let staršího manžela, veterána konfliktu, který skončil v roce 1865.



„Řekl sem jí: Tak počkat. Co tím chcete říci? Že váš muž bojoval v občanské válce? zavzpomínal pro agenturu AP duchovní Nicholas Inman na svoji reakci v okamžiku, kdy mu Jacksonová řekla své tajemství. Její příběh ověřil v archivech, všechno sedělo.

Po letech mlčení se tak svojí minulostí smířila. Kontaktovaly ji veteránské organizace i historické spolky, Jacksonová svůj neobvyklý příběh vyprávěla školákům. Nakonec se ozvali i Bolinovi vzdálení potomci a do pečovatelského domu, kde v závěru života pobývala, jí přivezli fotografii jejího někdejšího manžela.



„Dojalo ji to, začala plakat,“ vzpomíná metodistický pastor. „Hladila rámeček fotky a říkala: Byl to jediný muž, který mě v životě miloval.“ Helen Viola Jacksonová zemřela 16. prosince 2020.