Mladí Američané nechtějí umírat za „rasistickou zemi“. Vlastenectví je pryč

Co se stane, když žádný vysmátý influencer neříká mladým Američanům, že by se měli hlásit do armády?

Prostě se tam nehlásí – a ten propad je historický. A tak mají ozbrojené síly USA „vysoké ztráty“ a prázdné kavalce: armáda měla loni přijmout 65 000 nových rekrutů, ale zůstala o čtvrtinu za plánem. I letos to vypadá, že bude mít deficit patnáct tisíc vojáků. To je jedna pěší divize.