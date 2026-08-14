Osmadvacetiletá zdravotní sestra z Aljašky McKenna Westová, kterou si coby náhradní matku našli Omar Ahmed a Nausheen Gilkarová z kalifornského Los Angeles, odmítla podstoupit interrupci i přesto, že dítě trpí vážnou srdeční vadou. Syndrom hypoplastického levého srdce způsobuje, že se nevyvine levá srdeční komora a nedokáže pak tělo dostatečně zásobovat krví.
Westová, jež sama vychovává dvě vlastní děti, zhruba už od čtvrtého měsíce těhotenství věděla, že chlapec bude muset ihned po narození podstoupit náročnou operaci, aby měl vůbec šanci na přežití, a později několik dalších. Smlouva o surogátním mateřství přitom na podobné situace myslela a výslovně stanovila, že v případě postižení plodu půjde Westová na potrat.
V Texasu je jediným povoleným argumentem pro provedení potratu vážné ohrožení života nebo zdraví matky. Neprojde ani znásilnění či incest.