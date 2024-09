VIDEO: Ruská stíhačka proletěla kolem americké dost těsně. Kryla bombardér

„Dne 23. září 2024 naše letadla bezpečně a disciplinovaně zachytila ruské vojenské letadlo Su-35. Jeho chování bylo nebezpečné, neprofesionální a všechny ohrožovalo – to není to, co byste viděli u profesionálního letectva,“ uvedl americký generál Gregory Guillot.

NORAD video zveřejnil týden poté, co oznámil, že u pobřeží Aljašky byla zjištěna a sledována čtyři ruská vojenská letadla. Tato letadla byla spatřena jen několik dní poté, co bylo na odlehlém aljašském ostrově dočasně rozmístěno asi 130 amerických vojáků s mobilními raketomety v souvislosti s nárůstem ruské vojenské aktivity u západních hranic USA.

Ruská letadla se objevují v takzvané aljašské zóně pro identifikaci protivzdušné obrany. Ta začíná tam, kde končí výsostný vzdušný prostor - je to vymezený úsek mezinárodního vzdušného prostoru, který vyžaduje pohotovou identifikaci všech letadel v zájmu národní bezpečnosti.

„Využíváme vrstevnatou obrannou síť satelitů, pozemních a palubních radarů a stíhacích letounů ke sledování letadel a informování o příslušných opatřeních. Jsme neustále připraveni použít řadu možností reakce na obranu Severní Ameriky,“ uvedlo velitelství, podle něhož se ruská letadla k Aljašce v poslední době přibližují pravidelně.