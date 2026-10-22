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Nejdřív volby a pak válka. USA a Izrael plánují v listopadu masivní údery na Írán

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  11:02
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....

Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24. července 2026) | foto: Reuters

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Spojené státy a Izrael plánují krátkou a intenzivní sérii úderů proti Íránu, kterou chtějí zahájit po listopadových volbách do amerického Kongresu, píše deník The New York Times s odvoláním na zdroje z administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Útoky mají cílit na jaderná a vojenská zařízení a energetickou infrastrukturu s cílem přimět Teherán přistoupit na americké podmínky při vyjednáváních, což se Washingtonu téměř osm měsíců od začátku války zatím nepovedlo.

Americké a izraelské letectvo v posledních dnech zintenzivnily přípravu na možný útok a provádějí přelety nad Irákem, zatímco americký ministr obrany Pete Hegseth tento týden jednal v Izraeli s premiérem Benjaminem Netanjahuem, aby s ním konkrétní plány probral.

S Íránem jsme válčit neměli. Technologický magnát Thiel se postavil proti Trumpovi

Zdroje NYT se shodují, že samotné útoky přijdou až po volbách konaných 3. listopadu, neboť Trump nechce dále zhoršovat pozici kandidátů své Republikánské strany novým kolem široce nepopulární války.

USA navíc budou muset přesunout do oblasti své námořní síly včetně letadlových lodí, což potrvá nejméně do začátku listopadu, píše deník, podle něhož Američané preferují útoky za tmy, které bude nad Íránem v listopadu přibývat na úkor denního světla.

Šéf Bílého domu opakovaně používá hrozbu dalších útoků ve snaze přimět Teherán k jednání podle amerických představ, íránští představitelé však dosud odmítají zejména požadavky Washingtonu týkající se jaderného programu. Někteří američtí činitelé soudí, že nové kolo rychlých úderů může zasadit další ránu íránské ekonomice sužované americkou blokádou vývozu íránské ropy, a tím posílit vyjednávací pozici Washingtonu.

Izrael se obává, že Trump zvažuje údery na Írán ještě před volbami, i když tvrdí opak

Spojené státy na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery s Izraelem. Trump původně tvrdil, že jejím cílem je odstranit íránský režim a že potrvá několik týdnů. Írán však v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy, který se projevil i velkým zdražováním u amerických čerpacích stanic.

Íránští činitelé na hrozbu možných nových amerických útoků vzkazují do Washingtonu, že Teherán rozšíří své cíle v regionu na klíčovou infrastrukturu, jako jsou datová centra či podmořské kabely.

Volby rozhodnou i v Izraeli

Všechny tyto faktory mohou podle NYT hrát roli v rozhodování, zda Trump plánované útoky v listopadu schválí. Promluvit do situace mohou i izraelské parlamentní volby 27. října, v nichž může Netanjahu přijít o většinu.

V oslabené pozici pro něj může být obtížnější zahájit další kolo války, soudí podle listu někteří experti. Jiné hlasy však tvrdí, že by premiér mohl novou ofenzivu využít jako páku k tomu, aby vytvořil širší vládu národní jednoty.

Ohňostroj pro Trumpa. USA zvažují ukončit boj proti Íránu „matkou všech bomb“

Televize CNN minulý týden uvedla, že USA připravily plány úderů, které by v případě Trumpova rozkazu k obnovení bojů mohly zahrnovat použití pumy GBU-43/B, tedy největší americké nejaderné bomby.

Podle zdrojů NYT by mohla být shozena na horu Pickaxe (persky Kúh-e Kolang Gáz Lá), v jejíchž útrobách se podle Washingtonu a Tel Avivu nachází jaderné zařízení. Útokem na ni již Trump v minulosti hrozil.

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