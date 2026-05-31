Jeden ji drží za zlaté vlasy, druhý se rozmachuje tomahavkem. Vyděšená krasavice v blankytných šatech otáčí oči vzhůru v očekávání smrtící rány, z dekoltu jí vykukuje růžová bradavka. Kdesi vzadu z lesů přibíhá americký vlastenec s puškou, ale je jasné, že to nestihne. Její osud je zpečetěn.
Tak tragédii Jane McCrea před více než dvěma sty lety zvěčnil malíř John Vanderlyn a z jeho dramatické olejomalby je patrné, jak důležitou roli její příběh sehrál v národní mytologii rodící se supervelmoci. Skalpovaná nešťastnice se stala její nejslavnější mučednicí.
S každým vyprávěním, s každým novým článkem přibývaly barvité detaily. Mrtvá dívka byla čím dál krásnější, nevinnější a blonďatější. Stal se z ní anděl zavražděný rudými ďábly.