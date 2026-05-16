Psal se 4. červen roku 1781. Od deklarace nezávislosti Spojených států uběhlo už skoro pět let. Ale Američané stále zdaleka neměli vyhráno. Jen o několik měsíců dříve sedmatřicetiletý Jefferson, toho času guvernér Virginie, prchl z hlavního města Richmondu, když se britská armáda vedená slavným zrádcem Benedictem Arnoldem prodírala na sever po řece James. Pak ještě odmítl zvolení na další funkční období, takže svůj stát v temné hodině zanechal bez vedení. Pro Brity by však jeho zajetí bylo pořád cennou kořistí.
A tak se stalo, že teď červenokabátníci stoupali kopci u Charlottesville, aby Jeffersona dopadli v jeho rezidenci – Monticellu. Naštěstí je po cestě u jedné hospody viděl bdělý příslušník milice Jack Jouett, který sedl na koně a za měsíčního svitu uháněl čtyřicet mil, aby Jeffersona varoval.