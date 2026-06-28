„Obvykle chodila v dělostřeleckém kabátě nataženém přes sukni. Byla příkrá, hrubá, zrzavá, chyběl jí jakýkoli ženský půvab a jeden z jejích životopisců zaznamenal, že hojně užívala sprostá slova,“ líčí naši hrdinku oficiální historie americké vojenské akademie West Point.
Přesto v Americe najdete tři její památníky. Rudovlasé semetrice z rodiny irských přistěhovalců totiž už nikdy nikdo neodpáře, že byla první ženou bojující v řadách americké armády a jako vůbec první Američanka dosáhla na vojenskou penzi.
Ani takový vojevůdce jako George Washington by toho moc nevybojoval, kdyby jeho otrhané šiky nedoprovázela armáda ženských.