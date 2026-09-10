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Americká tragédie. Ohlédněte se za terorem 11. září v grafickém speciálu iDNES.cz
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Americká tragédie. Ohlédněte se za terorem 11. září v grafickém speciálu iDNES.cz
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Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Valné shromáždění OSN proto v pátek jednalo o návrhu Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit...
V New Yorku se koná pieta za oběti teroristického útoku na dva mrakodrapy Světového obchodního střediska (WTC), od něhož uplynulo 25 let. Ceremoniálu u památníku takzvaných Dvojčat se účastní...
Grzegorz Braun, sršatý poděs polské krajní pravice, si připsal další skandál. Kladivem poničil pomník ukrajinských nacionalistů z organizaci UPA, kteří po druhé světové válce padli v boji se...
Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V., který zesnul koncem srpna a ve středu měl pohřeb. O jejím úmrtí informoval norský královský dvůr.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obrannou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok....
Jemenští povstalci Húsíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab v Rudém moři. Jde o klíčové body k získání kontroly...
Policisté při pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku nově nasadili také drony letecké služby. V uplynulých dnech s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad.
Institut Václava Klause (IVK), který byl založen před lety po vzoru amerických prezidentských knihoven, v loňském roce získal od sponzorů nejméně peněz od svého vzniku. „Loňský rok byl předvolební, a...
Tábor migrantů ve španělské Ceutě v noci na pátek zachvátil požár, který poškodil 42 přístřešků. Hasiči evakuovali část rodin. Oheň se sice nerozšířil do okolních čtvrtí, ale v pátek ráno ve městě...
Co koupit člověku, který už „všechno má“ nebo tvrdí, že nic nechce? Vybrat dárek, který neskončí v zapomnění na dně šuplíku, připomíná občas olympijskou disciplínu. Češi proto často sahají i po...
Autobusová linka 145 (tzv. tunelbus) bude od úterý 29. září stavět při své cestě také v zastávce Kuchyňka v ulici V Holešovičkách, kde je univerzitní areál. Dosud linka jezdící tunelem Blanka z Čimic...
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V Česku bylo k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Vyplývá to z dat Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), kterou spravuje ministerstvo...
Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...
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