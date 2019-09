Američané si připomínají útok z 11. září 2001, Hongkong zrušil protesty

Držet minutu ticha budou tradičně odpoledne SELČ státní činitelé v čele s prezidentem Donaldem Trumpem s chotí Melanií.

U památníku v New Yorku se shromáždí i blízcí téměř 3000 obětí útoku na budovy Světového obchodního střediska (WTC). Stalo se tradicí, že s sebou nosí fotografie těch, kteří zahynuli v důsledku nárazů unesených letadel do manhattanských mrakodrapů. Pietní akci doprovází i čtení jmen mrtvých.

Při útocích na New York a Washington, které provedla teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí a 19 únosců. Převážná většina obětí zemřela na Manhattanu, více než stovku mrtvých si vyžádal náraz třetího letadla do budovy amerického ministerstva obrany. Čtvrté unesené letadlo se po souboji únosců s pasažéry zřítilo do neobydlené oblasti státu Pensylvánie.



Na Ground Zero, jak Newyorčané místo útoků na WTC nazvali, stojí dnes nové výškové budovy a v okolí jsou nové hotely a obchodní střediska. Na místě zničených mrakodrapů jsou dvě vodní nádrže, které lemují panely se jmény všech obětí a u nichž se konalo dnešní shromáždění.

Pietní akce se uskuteční i u památník u pensylvánského města Shanksville, kde si lidé připomenou oběti čtvrtého letu. Na tomto místě zahynulo 33 cestujících a sedm členů posádky stroje, v němž se část lidí odmítla vzdát teroristům, kteří patrně zamýšleli navést letoun na některou z dalších významných budov.

Solidární Hongkong

Hongkongští demonstranti zrušili veškeré středeční protivládní protesty, aby uctili památku obětí teroristických útoků. Popřeli tím zprávy čínského listu China Daily, podle kterého plánovali další „masivní teror“.

„Protivládní extremisté plánují v Hongkongu 11. září masivní teroristické útoky, včetně výbuchů plynového potrubí,“ napsala hongkongská verze listu na facebook. Demonstranti podle ní podporují útoky na Číňany, kteří nemluví místním nejrozšířenějším dialektem, a zakládají požáry. Informace měly podle čínského deníku údajně uniknout ze soukromých konverzací „radikálních demonstrantů“.

„Nepotřebujeme je ani ověřovat, abychom věděli, že to jsou falešné zprávy. Státním médiím na důvěryhodnosti nezáleží,“ uvedl na adresu China Daily jeden z protestujících, podle kterého noviny rozšíří cokoliv, co naleznou na sociálních sítích. „Znepokojuje mě, že se těmito slovy snaží zarámovat celé protesty. Předpovídají, místo toho, aby informovali,“ uvedla další z protestujících, podle které je odvolání demonstrací ze solidarity hezké gesto.

Demonstranti v prohlášení uvedli, že se ve středu ruší veškeré protesty ve všech možných formách, povoleno je případně jen skandování nebo zpěv. Obyvatelé bývalé britské kolonie, která je od roku 1997 pod čínskou správou podle modelu „jedna země, dva systémy“, proti vládě vystupují už několik měsíců. Protesty odstartoval nesouhlas se zákonem o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, který na začátku září vedení města stáhlo, demonstrace ale mezitím přerostly v požadavek na větší demokratičnost politického systému.

Přetrvávající nesouhlas s čínskou správou v úterý ukázali domácí fotbaloví fanoušci na kvalifikačním zápase světového šampionátu mezi Hongkongem a Íránem. Během čínské státní hymny pískali, zpívali jiné písně nebo mávali transparenty. Člověk, který se dopustí trestného činu urážky státní hymny, může přitom jít v Číně až na tři roky do vězení.