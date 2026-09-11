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USA si připomínají 11. září. Trump bude u Pentagonu, v New Yorku nemůže řečnit

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  9:49
Spojené státy si v pátek připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Na ceremonii v New Yorku dorazí všichni čtyři žijící prezidenti USA a starosta města Zohran Mamdani.

Ráno 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Káida čtyři letadla. Dva stroje narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu v Arlingtonu u Washingtonu, čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy.

Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. (10. září 2026)
Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. John a Bev Titusovi na vigilii uctili svou dceru, která jako letuška byla na palubě letu 175 uneseného teroristy. Letadlo narazilo do jižní věže Světového obchodního centra. (10. září 2026)
Brooklynská vzpomínková zeď zachycuje hasiče, kteří zemřeli následkem útoků z 11. září 2001. (10. září 2026)
Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Paul Ambrose na fotografii se nacházel v letadle, které narazilo do budovy Pentagonu. (10. září 2026)
11 fotografií

Útoky zabily 2996 osob, včetně 19 útočníků, z nichž 15 bylo ze Saúdské Arábie. Dalších asi 25 tisíc osob utrpělo zranění. Dosud se nepodařilo identifikovat přes 1100 obětí atentátu.

Americká tragédie. Ohlédněte se za terorem 11. září v grafickém speciálu iDNES.cz

Strůjce teroristických útoků, vůdce Al-Káidy Usámu bin Ládina, v květnu 2011 zabilo americké speciální komando v jeho domě v pákistánském Abbottábádu.

USA po útocích zahájily řadu let trvající války. Ve snaze bojovat s terorismem zaútočily na Afghánistán, kde měla Al-Káida své základny, ale také na Irák a na své základně v Guantánamu na Kubě zřídily nechvalně známou věznici pro osoby podezírané z teroristické činnosti. Za útoky byli zatím odsouzeni jen tři lidé, ve věznici Guantánamo setrvává pětice obviněných islamistických radikálů.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Prezident Trump měl v pátek původně v plánu promluvit na pietní akci v New Yorku na místě, kde dříve stála dvojice mrakodrapů Světového obchodního střediska.

Jelikož ale organizátoři piety dlouhodobě nepovolují projevy, rozhodl se promluvit u Pentagonu, informoval koncem srpna deník The New York Times (NYT). Prezident, který se v New Yorku narodil a strávil tam velkou část života, článek NYT později zkritizoval, ale potvrdil účast na pietě u Pentagonu.

Bílý dům informoval, že vzpomínky v New Yorku se zúčastní viceprezident J. D. Vance a že zástupci Trumpovy vlády budou přítomni na všech třech akcích, tedy na Manhattanu, v Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii.

Trump se piety na místě, kde stávala „dvojčata“, naposledy zúčastnil před dvěma lety jako republikánský kandidát v prezidentských volbách. I loni promluvil u Pentagonu, ale odpoledne se už v New Yorku zúčastnil baseballového utkání.

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Piety v New Yorku se dnes podle amerických médií zúčastní všichni čtyři žijící bývalí prezidenti USA Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton a také starosta New Yorku Zohran Mamdani.

Pozůstalí budou číst jména obětí; následovat bude tichá vzpomínka na chvíle, kdy do mrakodrapů narazila letadla, na pád každého z mrakodrapů, na útok na Pentagon, pád letounu v Pensylvánii a také na lidi, kteří zemřeli v následujících letech v důsledku zdravotních problémů způsobených útoky.

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