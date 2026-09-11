Ráno 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Káida čtyři letadla. Dva stroje narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu v Arlingtonu u Washingtonu, čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy.
Útoky zabily 2996 osob, včetně 19 útočníků, z nichž 15 bylo ze Saúdské Arábie. Dalších asi 25 tisíc osob utrpělo zranění. Dosud se nepodařilo identifikovat přes 1100 obětí atentátu.
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Strůjce teroristických útoků, vůdce Al-Káidy Usámu bin Ládina, v květnu 2011 zabilo americké speciální komando v jeho domě v pákistánském Abbottábádu.
USA po útocích zahájily řadu let trvající války. Ve snaze bojovat s terorismem zaútočily na Afghánistán, kde měla Al-Káida své základny, ale také na Irák a na své základně v Guantánamu na Kubě zřídily nechvalně známou věznici pro osoby podezírané z teroristické činnosti. Za útoky byli zatím odsouzeni jen tři lidé, ve věznici Guantánamo setrvává pětice obviněných islamistických radikálů.
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Prezident Trump měl v pátek původně v plánu promluvit na pietní akci v New Yorku na místě, kde dříve stála dvojice mrakodrapů Světového obchodního střediska.
Jelikož ale organizátoři piety dlouhodobě nepovolují projevy, rozhodl se promluvit u Pentagonu, informoval koncem srpna deník The New York Times (NYT). Prezident, který se v New Yorku narodil a strávil tam velkou část života, článek NYT později zkritizoval, ale potvrdil účast na pietě u Pentagonu.
Bílý dům informoval, že vzpomínky v New Yorku se zúčastní viceprezident J. D. Vance a že zástupci Trumpovy vlády budou přítomni na všech třech akcích, tedy na Manhattanu, v Pentagonu a u Shanksville v Pensylvánii.
Trump se piety na místě, kde stávala „dvojčata“, naposledy zúčastnil před dvěma lety jako republikánský kandidát v prezidentských volbách. I loni promluvil u Pentagonu, ale odpoledne se už v New Yorku zúčastnil baseballového utkání.
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Piety v New Yorku se dnes podle amerických médií zúčastní všichni čtyři žijící bývalí prezidenti USA Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton a také starosta New Yorku Zohran Mamdani.
Pozůstalí budou číst jména obětí; následovat bude tichá vzpomínka na chvíle, kdy do mrakodrapů narazila letadla, na pád každého z mrakodrapů, na útok na Pentagon, pád letounu v Pensylvánii a také na lidi, kteří zemřeli v následujících letech v důsledku zdravotních problémů způsobených útoky.