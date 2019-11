Trump zvažuje, že bude vypovídat před Kongresem. Nápad se mu „líbí“

16:07 , aktualizováno 16:07

Americký prezident Donald Trump v pondělí překvapivě připustil možnost, že by podstoupil kongresové slyšení v ukrajinské kauze, která by teoreticky mohla vést až k jeho odvolání z funkce hlavy státu. Trump to napsal na Twitteru s tím, že by se pak Kongres mohl soustředit na jiné problémy.