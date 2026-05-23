Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Uruguayi provedli vůbec první eutanazii, podstoupila ji žena s rakovinou

Autor: ,
  14:01
V pátek v Uruguayi po podstoupení eutanazie zemřela pacientka s rakovinou. Jde o první případ v Urugayi, která se loni stala první latinskoamerickou zemí, jež přijala zákon povolující pomoc při umírání pro pacienty v terminálním stadiu. Zákon vstoupil v platnost letos v dubnu.

Zastánci eutanazie sledují debatu v uruguayském parlamentu, který se zabýval jejím schválením. (15. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Zdroje citované médii uvedly, že se jednalo o 69letou ženu, která trpěla rakovinou v terminálním stadiu a požádala o ukončení svého utrpení.

Jeden z poslanců vládní levice Federico Preve, který stál u zrodu zmiňovaného zákona, to označil za „velmi významný a symbolický den pro celou zemi“ s tím, že žena měla možnost se rozhodnout zemřít v naprostém klidu a v souladu se svými vlastními přesvědčeními.

Uruguay se po letech parlamentních sporů a navzdory odporu katolické církve stala loni v říjnu první zemí Jižní Ameriky, která přijala zákon umožňující eutanazii za určitých podmínek.

Zarytých odpůrců eutanazie výrazně ubylo, pro jsou už tři čtvrtiny Čechů

Pacient musí být plnoletý, občan nebo rezident Urugaye a duševně způsobilý a nacházet se v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci, která mu způsobuje nesnesitelné utrpení a vážně zhoršuje kvalitu života.

Jak vyplývá z protokolu, pacient musí o eutanazii požádat lékaře, který má na rozhodnutí tři dny. Aby mohl postup pokračovat, je vyžadován druhý lékařský posudek. V případě neshody mezi oběma lékaři rozhoduje lékařská komise.

Eutanazie se provádí pomocí léků uvedených v protokolu a pacient může své rozhodnutí kdykoli změnit, aniž by to musel vysvětlovat.

Ochrnula při pokusu o sebevraždu. Španělka se nakonec domohla eutanazie

V Kolumbii a Ekvádoru byla pomoc při umírání dekriminalizována po soudních rozhodnutích vytvářejících precedens v roce 1997, respektive 2024.

V Latinské Americe, která je poznamenána vlivem církve, je Uruguay sekulárním státem. Zároveň jde o průkopníka v oblasti práv, který v minulosti například legalizoval manželství osob stejného pohlaví, potraty nebo užívání konopí.

Podpořili byste schválení eutanazie v Česku?

Vstoupit do diskuse

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

České rodičky se mění. Přibývá žen ohrožených nemocí, o které se málo mluví

Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale...

S vyšším věkem rodiček, rostoucí obezitou i častějším umělým oplodněním přibývá v Česku žen ohrožených preeklampsií. Závažná těhotenská komplikace ročně postihne tři až pět procent nastávajících...

23. května 2026  14:36

Lidé si pochodem připomínají vyhnání Němců. Znavené účastníky sbírá autobus

Několik stovek lidí se vydalo na pouť z Pohořelic do Brna, aby uctili památku...

Stovky lidí se sešly v Pohořelicích odkud se dnes vydaly na třicetikilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu, kterého se zúčastnili i představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení nebo německý...

23. května 2026  6:55,  aktualizováno  14:15

V Uruguayi provedli vůbec první eutanazii, podstoupila ji žena s rakovinou

Zastánci eutanazie sledují debatu v uruguayském parlamentu, který se zabýval...

V pátek v Uruguayi po podstoupení eutanazie zemřela pacientka s rakovinou. Jde o první případ v Urugayi, která se loni stala první latinskoamerickou zemí, jež přijala zákon povolující pomoc při...

23. května 2026  14:01

Terorista plánoval útok na dceru Trumpa Ivanku. Chtěl se mstít

Ivanka Trumpová s otcem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně. (24.4. 2017)

Terorista, který plánoval nejméně 18 útoků v Evropě a v Kanadě, včetně uskutečněného zápalného útoku na banku v Amsterdamu a bodnutí dvou židovských mužů v Londýně, plánoval také atentát na Ivanku...

23. května 2026  13:47

Noví strážci polského nebe. Na základně Lask přistály první z objednaných stíhaček F-35

Přílet prvních letounů F-35 Husarz na polskou základnu Lask

V Polsku přistály první tři nové letouny F-35 „Husarz“, které si země objednala. „Noví strážci polského nebe,“ komentoval přílet polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Polsko je tak sedmou...

23. května 2026  13:40

NATO by mělo tvrději reagovat na provokace Ruska. I sestřelit jeho letadla, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, aby zkoušelo odhodlání NATO, uvedl podle britského listu The...

23. května 2026  11:45,  aktualizováno  13:27

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

23. května 2026  12:17,  aktualizováno  12:48

Nejsem politik, odmítl Landovský teorie, že by měl nahradit ministra Zůnu

Jakub Landovský před jednáním vlády (11. květen 2026)

Spekulace, že by mohl nově jmenovaný vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v budoucnu ve funkci nahradit ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD), jsou podle Landovského mylné....

23. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:35

Přijela jsem zavzpomínat, ne dělat Posseltovi komparz, říká Němka v Brně

Premium
Němka Anna Marie přijela do Brna z Bádenska-Württemberska. Chce se zúčastnit...

Předci Anny Marie žili před druhou světovou válkou u Znojma, měla i spoustu známých v Brně. Její rodinu ale z jihomoravské metropole na základě Benešových dekretů Češi vyhnali. Teď přijela...

23. května 2026  12:30

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:05,  aktualizováno  12:29

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vraťte se do Sýrie a dostanete 200 tisíc, plánuje Německo nabídnout uprchlíkům

Ahmad Šabu žije nyní s rodinou v Německu, kam utekli ze Sýrie. (5. července...

Německá spolková vláda podle zdroje magazínu Focus zvažuje navýšit příspěvek pro nový začátek v Sýrii z dosavadního tisíce eur na osm tisíc. Podle zdroje tak plánuje učinit plošně, neboť stávající...

23. května 2026

Japonci nasadili na medvědy démonické robovlky, firma nestíhá vyrábět

V Japonsku roste zájem o robotické vlky proti medvědům.

Japonští farmáři si oblíbili hrozivé robotické „vlky“, jejichž cílem je odehnat rostoucí populaci agresivních medvědů. Společnost Ohta Seiki nestíhá na poptávku po takzvaném „Monstrózním vlkovi“...

23. května 2026  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.