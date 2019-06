Uruguay prodá nacistickou orlici z bitevníku, navzdory námitkám Německa

12:58 , aktualizováno 12:58

Uruguay se po letech přemítání rozhodla, co udělá s orlicí z nacistické bitevní lodě Graf Spee, která se na začátku druhé světové války potopila u jejích břehů. Masivní pták se svastikou v pařátech zamíří během příštích tří měsíců do aukce. Jeho cena by se mohla podle odborníků vyšplhat až na 52 milionů dolarů, což je v přepočtu více než jedna miliarda korun.