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Oáza post-AI světa. V Uruguayi roste město budoucnosti, jeho ideolog obdivuje amiše

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  18:32
Je to jen další podvod, útočiště pro boháče z „tech“ byznysu, nebo skutečná oáza pro kreativní duše prchající před třetí světovou válkou? Tato otázka ještě nemá odpověď, město nazvané +Colonia teprve vzniká. Na neúrodném území v Uruguayi jej staví firma a online komunita Praxis, jejíž ideový vůdce nastiňuje, jak bude vypadat utopický, „post-AI“ svět.

„Sejdeme se ve věčném městě,“ opakuje na sítích šéf Praxisu Dryden Brown, a stejně zní i motto města vznikajícího na břehu Río de la Plata. Vyslyšelo ho už více než 3 900 lidí, jejichž novou úřední adresou se tak brzy stane +Colonia. Ta nese svůj název podle nedalekého uruguayského města Colonia del Sacramento.

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Pohled na uruguayské město Colonia del Sacramento (15. března 2024)
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8 fotografií

Na Uruguay padl těmto krypto-utopistům zrak poté, co prohledali celý svět a zavrhli třeba místa, jako je oblast Středozemního moře. Moc blízko aktivním konfliktům, míní. Pro oživení západní kultury v novém, „post-AI“ světě potřebují větší klid.

„Bude to boží,“ říká bývalý profesionální surfař Brown, jenž ve třiadvaceti zanechal práce a od té doby se věnuje budování nové civilizace. Odmítá „nálepky“, že tíhne k myšlenkám krajní pravice, a svou vizi líčí jako kulturní laboratoř, jež si pro inspiraci půjde až k řeckému antickému bohu Apollónovi a ctnostem, které ztělesňuje – pravdě, kráse a hrdinství. A pokud se vrátíme zpět na zem a k praktičtějším otázkám, architektura města se ponese v duchu starého Řecka, Říma a renesance.

Nastěhovat se Brown chce už letos v prosinci. Další členové komunity, které popisuje jako „nejtalentovanější a nejbystřejší myslitele na světě“, přibudou příští rok. Už to pro nesourodý spolek nadšenců bude zásadní krok vzhledem k tomu, že se dosud znali hlavně z online prostoru a fyzicky se scházeli tak maximálně na newyorských večírcích, píše list The New York Times.

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Peníze na svou novou civilizaci začal Praxis sbírat před pěti lety. Po dvou letech už měl téměř 20 milionů dolarů od spoluzakladatele firmy Open AI Sama Altmana nebo podnikatele v kryptobyznysu Sama Bankmana-Frieda. Předloni pak Praxis oznámil, že u kryptoměnové společnosti Gem Digital může čerpat úvěr až do výše 500 milionů dolarů.

Zda nové město skutečně vznikne, je však zatím nejistá sázka. A možná i podvod, jak se do Browna opírají kritici pod jeho příspěvky na síti X. Projekt totiž ve skutečnosti vede podnikatel a poradce argentinského prezidenta Javiera Mileie Eduardo Bastitta, s nímž Praxis podepsal dohodu, která je podle NYT z velké části nezávazná.

Uvádí se v ní, že do konce příštího roku by skupina měla začít teprve s výkupem pozemků v rámci areálu +Colonia. Ten přitom stojí na neúrodném území s písečnými dunami. Přesto právě zde, asi hodinu plavby trajektem od argentinské metropole Buenos Aires, mají nadšenci s ostrou myslí zavést „nové kulturní, ekonomické a správní systémy pro svět po éře umělé inteligence“.

Vyvíjí se i popis samotného města. Zatímco dříve to měl být kryptostát s „korpulentními obchodníky, svalnatými válečníky a velmi štíhlými kněžími“, dnes už +Colonia zní spíš jako dovolenková destinace s „úžasnou jógou a skvělými dýdžeji“, kam budou lidé jezdit na výstavy svých přátel.

Brownův „Digitální národ“ nicméně není jediný, kdo se před čím dál reálnější třetí světovou válkou rozhodl utéct někam hodně daleko a svou oázu našel v Latinské Americe. Přesunul se tam i kontroverzní miliardář a spoluzakladatel Palantiru Peter Thiel. A projekt +Colonie ukazuje, jak by mohly podobné „technologicko-utopické enklávy Silicon Valley“ v budoucnu vypadat.

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Na rozdíl od některých jiných startupů, které se pokoušely vybudovat nové státy nezávisle na zákonech stávající země, se +Colonia zavázala pohybovat v mantinelech uruguyaského práva. Brown se chce kvůli tomu setkat s tamním prezidentem Yamandúem Orsim. Malá a stabilní Uruguay ostatně už nyní vychází přistěhovalcům vstříc.

Přístup k trvalému pobytu je prý snadný a stát lidem nabízí i občanství a daňové úlevy. „Je to jako Švýcarsko Jižní Ameriky,“ líčí Brown tamní atmosféru s tím, že tato země nabízí i krásnou přírodu. Kreativce a manažery z technologického byznysu podle něj přitahuje proto, že už teď nemají moc co na práci a „umělá inteligence jim brzy vezme všechna pracovní místa“.

Názory na to, jak AI ovlivní chod světa a jaká budoucnost lidstvo čeká, se třicetiletý vizionář Brown netají. Na svém účtu na X se vyjádřil například k „supercyklu luxusních nemovitostí“. Poté, co umělá inteligence vymete pracovní trh, se prý veškerá hodnota přesune „do rozvoje této technologie a v menší míře také k vybraným firmám a investorům“. To podle Browna povede k výrazné centralizaci bohatství.

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„Vzniknou tisíce nových miliardářů a bilionářů,“ píše s dovětkem, že „bohatí lidé utrácejí peníze velmi předvídatelným způsobem“. „Koupí si nádherný dům a často ještě jeden u moře. Při výdajích za hotely nehledí na ceny. Létají soukromými letadly,“ pokračuje, přičemž nejdražší nemovitosti rozděluje na dva druhy – ty ve městech s aktivním trhem práce a ty na mimořádně krásných místech.

Jenže až se trh práce vlivem automatizace vyčerpá, tato města budou prý zcela zničena. „Bydleli byste v New Yorku s padesátiprocentní nezaměstnaností?“ ptá se a přechází k nemovitostem druhého typu. Právě na krásná místa daleko od společenských turbulencí se pak boháči přestěhují, ovšem za jedné podmínky: že tam budou kromě nich i další zajímaví lidé. Domnívá se tak, že hodnota kultury strmě poroste.

Naopak třeba takový Texas je podle něj ztracen. „Je tam příliš velké horko, není to nijak zvlášť krásné místo a chybí tam jakákoliv kulturní energie. Současný motor růstu – hromadná výroba – bude brzy automatizován. Texas se stane ‚Robostátem‘,“ píše Brown. V jiném tweetu zase obdivuje komunitu amišů, kteří se v souladu se svým učením vyhýbají jakýmkoliv moderním technologiím.

„Amišové mají pravdu. Místní ‚luddismus‘, tedy fyzické prostory, kde budou určité druhy technologií zakázány, se v budoucnu stanou nesmírně populárními. Technologie je prostě tak návyková a přináší těžká dilemata ohledně toho, jak vnímáme realitu. Posílám svým přátelům ‚reels‘. TikTok je docela fajn. Ale je návykový. A k vyřešení závislostí si musíte stanovit pravidla sami, nebo to svěřit skupinám, které to dělají promyšleně,“ píše.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Jako příklad uvádí historku z dovolené v Turecku, kde prý nechával telefon v kajutě lodi, co to jen šlo. „Dá se jen těžko popsat, o kolik víc jsem si ten čas užil, když jsem neměl telefon,“ pokračuje. „Začal jsem si představovat velký park, rozlehlý les, kde by byly telefony zakázány. A pak něco ještě většího. Budeme muset velmi pečlivě zvažovat, jak integrujeme technologii do našich životů, protože je čím dál návykovější,“ varuje a sní o vlastní „slowzone“.

Největší hrozbu pro vývoj umělé inteligence pak vidí v americké populistické politice. „Ta může přijít zprava i zleva. Je pochopitelné, že lidé budou chtít nejprve získat svůj ‚AI New Deal‘, než přistoupí na to, že se kvůli umělé inteligenci stanou ekonomicky nepotřebnými. Mohli by proto začít blokovat výstavbu datových center, pokud jim někdo předem nenabídne určité záruky či výhody,“ píše Brown, podle nějž už v naší společnosti „prakticky neexistují žádní vizionáři“.

Jako příklady z minulosti uvádí tři jména: Lenin, Marx a Mussolini. A nakonec rozvíjí filozofickou debatu, co bude vlastně lidstvo potřebovat, až nebude muset fyzicky pracovat.

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