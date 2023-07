Zničit? Přetvořit? Ponechat? Chudák Uruguay neví, co s nacistickou orlicí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Uruguay se nemůže rozhodnout, co udělat se svou nacistickou orlicí. Už zase. Za chvíli to bude trvat dvacet let. Dvoumetrový bronzový orel s hákovým křížem je předmětem sporů od roku 2006, kdy byl vyloven ze dna oceánu. Ani po těch letech to nevypadá, že by se situace měla změnit. Prsty v tom i nyní mají Němci. A někdy to až vypadá, že to je největší uruguayský problém.