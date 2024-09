Královna Ursula ukázala sílu a ponížila Francii. Její vliv roste, šeptá se v Bruselu

Je to provařené klišé, ale ještě před pár týdny to vypadalo, že se nad Ursulou von der Leyenovou stahují mračna. Oznámením nového složení Evropské komise se však pasovala do role unijní královny, posílila svůj vliv a vzpurné státy i úhlavní nepřátele potrestala slabými portfolii. Největšího zostuzení se dostalo Francii.