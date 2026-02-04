Podle bruselského webu Politico by se mělo ostře sledované setkání konat ve vlámském univerzitním městě Lovaň.
Program se oficiálně soustředí na zvyšování evropské konkurenceschopnosti a k tomuto tématu by měla se svým příspěvkem vystoupit v roli zvláštního hosta bulharská ekonomka Kristalina Georgievová, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu, která dříve působila také v roli místopředsedkyně EK.
Kritici tvrdí, že dohoda je v rozporu se zájmy evropských zemědělců, obsahuje asymetrické ústupky, ohrožuje celou řadu souvisejících odvětví a evropské země vystavuje nekalé konkurenci.