Známe jen jejich volací znaky: Blondýn, Keňa a Žid.
Na fotkách to jsou špinaví a k smrti utahaní chlapi. S poněkud odevzdaným pohledem se nechávají svléknout, umýt a ošetřit.
Konečně jsou v bezpečí.
Po šesti měsících a šestnácti dnech v zákopech.
Tři pěšáci z praporu Alcatraz 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar do blindáží u Kosťantynivky nastoupili 9. září. Rusové si toho všimli a dva dny na ně bez přestání posílali drony.
„Začali nás rozebírat hned první den. Asi půl hodiny poté, co jsme vystřídali předchozí skupinu. Spotřebovali na nás snad čtyřicet FPV dronů,“ popsal jednadvacetiletý Žid po návratu do bezpečí.
Toaletní papír se vůbec nepoužívá. Vojáci přiznávají, že bez vody by z něj po dvou týdnech měli těžké opruzeniny.