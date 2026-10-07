Devětačtyřicetiletý David J. Rush podle soudních záznamů vymyslel „přísně tajný“ vládní program, aby ospravedlnil nákup čtyř luxusních nemovitostí na jihu Floridy, které hodlal dále prodat za účelem osobního zisku. Vymyslel také falešnou „citlivou vládní činnost“, aby získal zlaté cihly. Federální vláda kvůli tomu podle ministerstva spravedlnosti přišla o přibližně 194 milionů dolarů, včetně více než 1,8 milionu za soukromé charterové lety, které Rush schválil pro osobní potřebu na náklady vlády.
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Prokuratura obvinila Rushe z toho, že lhal kolegům a vládním dodavatelům ohledně svých vojenských a akademických kvalifikací a ohledně svého falešného programu. Viní jej také z toho, že ve svém domě ve Virginii ukryl zlaté cihly patřící federální vládě, nebo že podvodně požadoval desítky tisíc dolarů jako náhradu za vojenskou dovolenou poté, co byl v roce 2015 propuštěn z amerického námořnictva.
Policie muže zatkla po prohlídce jeho domu a zabavení přibližně 300 zlatých slitků, zhruba dvou milionů dolarů a asi 35 luxusních hodinek. Rush se přiznal k jednomu bodu obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, za nějž mu hrozí nejvýše 20 let vězení. Přiznal se také k tomu, že poskytl představiteli zahraniční vlády, kterou dokumenty nespecifikují, informace o totožnosti tajného zdroje americké vlády. Rozsudek padne 28. ledna příštího roku.
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Ředitel CIA John Ratcliffe uvedl, že jeho úřad záležitost okamžitě postoupil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) poté, co interní vyšetřování odhalilo důkazy o Rushových trestných činech. Jeho právníci naopak tvrdí, že cihly získal legálně, měl je v trezoru v suterénu a nikdy netvrdil, že jsou jeho.