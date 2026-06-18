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Americké úřady zveřejnily totožnost všech obětí po havárii bombardéru B-52

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  8:53
Mezi osmi zemřelými po pondělní nehodě a požáru amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii byli čtyři aktivní letci, jeden záložník a tři civilisté, kteří byli součástí týmu pověřeného udržet stroj v provozuschopném stavu po další dekády. Příčina nehody se stále vyšetřuje.
V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52. Při nehodě na Edwardsově...

V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52. Při nehodě na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zřejmě zahynulo všech osm členů posádky. (15. června 2026) | foto: ČTK

V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52. Při nehodě na Edwardsově...
V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52. Při nehodě na Edwardsově...
V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52. Při nehodě na Edwardsově...
V Kalifornii havaroval strategický bombardér B-52. Při nehodě na Edwardsově...
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Letoun se zřítil v pondělí za jasného počasí krátce po startu v 11:20 místního času (20:20 SELČ). Příčina nehody zatím nebyla stanovena, podle úředníků může dokončení vyšetřování trvat až půl roku. Odborníci na leteckou bezpečnost uvedli jako jednu z možných příčin poruchu řídicích systémů nebo motorů, na definitivní závěry je ale zatím příliš brzy. Vyšetřovatelé musí zohlednit několik faktorů, jako je stáří a údržba stroje.

Letiště zůstává uzavřeno, ostatní činnosti na základně už ale byly podle jejího mluvčího obnoveny. Obětem bylo mezi 32 a 53 lety a jednalo se o plukovníka, podplukovníka ve výslužbě, podplukovníka, tři majory a dva další muže.

„Byli to oddaní profesionálové, milovaní členové rodin a nenahraditelní kolegové,“ uvedl v prohlášení velitel 412. testovací letky na základně Thomas Tauer.

V Kalifornii havaroval bombardér B-52, zahynulo všech osm členů posádky

Havarovaný stroj se účastnil zkušební mise v rámci programu, jehož cílem je udržet 65 let starou flotilu bombardérů v provozuschopném stavu alespoň do roku 2050. Bombardér dorazil na Edwardsovu leteckou základnu v prosinci poté, co mu byl v texaském závodě Boeingu nainstalován modernizovaný radar. Podle letectva bylo v plánu využít bombardér v průběhu letošního roku jako testovací platformu, aby pomohl vojenským představitelům rozhodnout, zda pokračovat v programu modernizace radarů letounů B-52.

Bombardér B-52, který byl zařazen do služby v roce 1955, je navržen k přepravě jak konvenčních, tak jaderných zbraní. Americká armáda jej nasadila například ve válce ve Vietnamu či Íránu.

Na Edwardsově letecké základně provádí 412. testovací letka pravidelné vývojové testy všech letadel, zbraňových systémů, softwaru a komponentů letectva před jejich zakoupením armádou i po celou dobu jejich životnosti.

16. června 2026
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